Investiție de aproape 79 de milioane de lei într-o stație electrică din București. Ce se schimbă pentru 25.000 de clienți

Modernizarea stației Filaret a început în 2019. Foto: Antena 3 CNN

Cu o nevoie de energie electrică în creștere și riscuri mai mari asupra sistemului energetic național, cresc și investițiile. Zeci de mii de clienți din sudul Bucureștiului beneficiază, de acum, de o alimentare mai sigură și mai stabilă cu energie electrică, cu un risc mai mic de întreruperi și intervenții mai rapide în cazul unor avarii. Schimbarea vine după ce compania de distribuție a energiei electrice a modernizat stația de transformare Filaret, din Sectorul 4.

„Din această stație sunt alimentate zone în care o linie include și trei cabluri de energie, deci cu capacitate foarte mare. Din acest motiv am folosit aceste celule, noi le numim de tip puiuț, astfel încât să realizăm interconectarea cu celule principale”, a explicat George Nicolaescu, director regiunea Muntenia, PPC.

Modernizarea stației Filaret, unul dintre cele mai vechi puncte ale sistemului energetic al Capitalei, a început în 2019. Proiectul a fost realizat etapizat, iar stația are acum tehnologie modernă, echipamente noi, este complet automatizată și monitorizată de la distanță.

„Proiectul de modernizare al stației Filaret a presupus înlocuirea tuturor echipamentelor de comutație ale stației, atât la tensiunea de 110 kilovolți, cât și la 20 și 10 kilovolți, și modernizarea transformatorului de putere pentru a face spațiu disponibil pentru montarea noilor echipamente.

Configurația stației este dotată cu un sistem de automatizare care, doar în 1,5 secunde, în cazul în care una dintre sursele principale de 110 kilovolți ale liniei apare un incident, poate să preia în 1,5 secunde consumul întregii stații. Deci, astfel, clienții vor resimți întreruperea ca și cum ai clipi din ochi”, a completat acesta.

„Bucureștiul este acum o capitală europeană care se poate mândri cu absolut toate stațiile de transformare din rețeaua de distribuție modernizate.

Capacitatea stației a fost crescută, am ajuns la 200 de MVA, megavoltamperi instalați. Practic, creștem capacitatea de distribuție și, totodată, avem spațiu să extindem cât se poate de mult barele de medie tensiune, astfel încât orice racordare, orice dezvoltare ulterioară să fie suportate”, a declarat și Mihai Pește, director general PPC.

„Este foarte important că s-a reușit modernizarea acestei stații. Sunt momente în care București-Ilfov consumă 20-25% din consumul României, ceea ce este un lucru foarte important”, a concluzionat Gabriel Andronache, vicepreședinte ANRE.

Investiția se ridică la aproape 79 de milioane de lei, iar, odată terminate lucrările, peste 25.000 de clienți din zona de sud a Bucureștiului vor beneficia de o alimentare mai sigură și de un risc mai mic de întreruperi ale alimentării cu energie electrică.