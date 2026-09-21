Copiii și tehnologia, între beneficii și pericole. Ce îi îngrijorează cel mai mult pe părinții din România

Sedentarismul, izolarea și interacțiunea necontrolată în mediul online se numără printre principalele îngrijorări ale părinților din România. Foto: Hepta

Tehnologia îi ține pe copii conectați și îi poate ajuta să-și dezvolte anumite aptitudini, însă utilizarea excesivă vine și cu riscuri. Sedentarismul, izolarea și interacțiunea necontrolată în mediul online se numără printre principalele îngrijorări ale părinților din România, potrivit unui studiu național comandat de Vodafone, cea mai mare companie de tehnologie din țara noastră, realizat pe mai mult de 1.000 de părinți și copiii lor.

Datele au fost prezentate de sociologul Dan Petre, director D&D Research și coordonatorul studiului, în cadrul emisiunii „România Inteligentă” de la Antena 3 CNN, moderată de Adrian Ursu.

Educația copiilor, una dintre principalele preocupări ale părinților

Siguranța financiară, veniturile și situația economiei reprezintă principala preocupare pentru cei mai mulți români, indică studiul. Foarte aproape se află însă educația copiilor: 44,2%, față de 48,7% în cazul preocupării pentru situația financiară.

„Principalul motiv este faptul că, în România, educația este în continuare unul dintre puținele și, pentru foarte mulți oameni, mai ales în orașele mici, în zonele cu resurse mai puține și în familii cu resurse mai puține, principalul ascensor social care le oferă copiilor o șansă de a reuși în viață.

Și atunci părinții sunt literalmente obsedați să investească în educația copiilor pentru a le oferi o șansă pentru viitor”, a explicat Dan Petre.

La o distanță considerabilă se află sănătatea fizică, indicată drept o preocupare de 32,2% dintre cei chestionați.

Tehnologia, între oportunități și riscuri

Studiul a urmărit și modul în care părinții percep impactul tehnologiei asupra copiilor, atât din perspectiva beneficiilor, cât și a riscurilor asociate utilizării excesive.

„Tehnologia este privită ca având două aspecte. O latură luminoasă, care îi ajută foarte mult pe copii să reușească în viață, pentru că lumea se îndreaptă către tehnologie și totul este din ce în ce mai inteligent și mai conectat, dar și o latură mai puțin luminoasă, mai întunecată. Costurile pe care le plătim din cauza utilizării excesive a tehnologiei”, spune sociologul.

În ceea ce privește riscurile, pe primul loc a fost identificat sedentarismul, cu 29%, urmat de interacțiunea necontrolată a copiilor în mediul online.

„Faptul că nu este reglementat suficient de bine acest mediu, iar părinții nu au timp, respectiv n-au suficiente competențe digitale ca să asigure protecția copiilor”, explică Dan Petre.

Izolarea copiilor se află, de asemenea, printre riscurile semnalate în cadrul cercetării.

„Ei petrec mai mult timp decât ar fi potrivit și asta poate să-i ducă în direcția unor boli mintale, anxietate, depresie sau izolare față de societate”, atrage atenția sociologul.

„Celebra dispută pe telecomandă s-a mutat pe laptop sau pe tabletă”

Utilizarea tehnologiei poate genera și conflicte în familie. 44% dintre persoanele chestionate au confirmat existența unor astfel de conflicte.

„Este cumva mutarea celebrei dispute pe telecomandă. Acum este pe laptop sau pe tabletă”, spune Dan Petre.

Sociologul atrage atenția că situația trebuie privită și prin prisma perioadei pandemiei, când tehnologia a devenit indispensabilă pentru școală, muncă și comunicare.

„Luați în calcul și faptul că am trecut printr-o pandemie în care multă vreme oamenii au fost închiși și îndemnați să folosească tehnologia, și nu toți oamenii au resurse pentru a-și permite mai multe echipamente sau câte un echipament pentru fiecare. Și atunci s-au luptat pe niște resurse care erau limitate.

De exemplu, familiile cu mai mulți copii se luptau pe o singură tabletă sau pe un singur laptop”, a explicat Dan Petre.

Educația, sănătatea și orientarea copiilor pentru viitor

Studiul a urmărit și domeniile în care companiile private s-ar putea implica pentru a amplifica beneficiile tehnologiei și pentru a sprijini familiile.

„Pe primul loc, educația, cu 53%, apoi sănătatea fizică și mentală și orientarea copiilor pentru viitor. Și, foarte interesant, de regulă, educația este conectată cu orientarea copiilor pentru viitor, deci, dacă le cumulăm, de fapt este mult mai mare procentul.

Mișcarea și sportul, care, de asemenea, sunt conectate cu sănătatea fizică, și, foarte interesant, descoperirea talentului, care are perspectiva aceasta de investiție în viitor”, spune Dan Petre.

Ce așteaptă părinții de la companiile mari

La finalul cercetării, una dintre concluziile importante a fost legată de nevoia părinților de sprijin în zona sportului și a activității fizice a copiilor.

„Principala așteptare pe care o au părinții de la companiile de tehnologie este în zona de mișcare și de sport și faptul că sportul a fost abandonat de către stat, respectiv de către societate în general, și tot acest efort a fost preluat de către familie.

Iar acest efort este foarte costisitor, este foarte mare și părinții simt nevoia de ajutor. Nu au așteptarea de a primi ajutor de la stat, nu mai au așteptarea de a primi nimic de acolo și, atunci, vor să implice companiile mari care au o responsabilitate socială, să se implice în acest domeniu și să-i ajute să preia o parte din această povară”, a concluzionat sociologul.