Mureșan spune că ar vrea să reducă TVA la 19% dar nu precizează de când: „De îndată ce ne permitem acest lucru”

Premierul desemnat al României, Siegfried Mureșan. Foto: Agerpres

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a spus, luni, că obiectivul său este ca TVA să revină la 19% „de îndată ce România îşi va permite”. El a subliniat că Guvernul Bolojan a trebuit să ia decizii dificile pentru a pune ordine în finanţe, iar cel mai important lucru este să nu vină cineva „să facă din nou dezordine”.

„Obiectivul meu este ca TVA să revină la 19% de îndată ce România îşi va permite acest lucru. După situaţia foarte dificilă lăsată de guvernarea de dinainte de 2025, cu un deficit de peste 9% din PIB, Guvernul condus de Ilie Bolojan a trebuit să ia decizii dificile pentru a pune ordine în finanţele ţării. Aceste decizii nu au fost uşoare”, a scris Siegfried Mureşan pe Facebook.

Astfel, el spune că după ce această ordine a început să fie făcută şi primele rezultate se văd, „cel mai important lucru este să nu vină cineva să facă din nou dezordine”.

„Situaţia pe care o avem astăzi, după guvernarea lui Ilie Bolojan, este mai bună decât cea pe care a găsit-o el. Economia României este mai solidă şi nu avem nevoie de noi creşteri de taxe, impozite sau TVA. Trebuie să continuăm să punem ordine în cheltuielile statului, să reducem risipa, iar pe măsură ce situaţia bugetară ne va permite, să discutăm despre relaxarea măsurilor fiscale.

În cazul TVA, am spus foarte clar: obiectivul trebuie să fie revenirea la 19% de îndată ce ne permitem acest lucru”, a încheiat Mureşan.

Eurodeputatul Siegfried Mureșan a fost propus joi de Nicușor Dan pentru funcția de premier al României, la mai bine de patru luni după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

NL, USR și UDMR au anunțat, pe 26 iunie, că propunerea lor pentru premier este Siegfried Mureșan. Ulterior, Partidul Social-Democrat (PSD) a transmis că respinge propunerea, susținând că înseamnă „un scenariu premeditat” de a menține România în criză politică.

„Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun, fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate, este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline”, susținea, atunci, Partidul.

Ulterior, Siegfried Mureșan pur și simplu a dispărut, acest lucru fiind, de asemenea, punctat de Kelemen Hunor, liderul UDMR. Pe 31 august, Kelemen afirma că „nu am mai auzit nimic de el toată vara, iar acest lucru este inacceptabil”.

După anunțul susținerii sale, Natalia Intotero, parlamentar PSD și fost ministru în guvernele Ciolacu și Dăncilă, a lansat un atac la Siegfried Mureșan, spunând că "debutul său politic s-a făcut pe structurile lui Traian Băsescu și ale Elenei Udrea", subliniind că „a acționat împotriva fermierilor români în cazul acordului MERCOSUR”.

La începutul lunii, Siegfried Mureșan a răspuns atacurilor PSD, spunând că „dacă vrea să guverneze, are deja o majoritate cu AUR”.

El l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că vrea ca PSD să ajungă la guvernare ca să „anuleze reformele Guvernului Bolojan, să readucă risipa şi să se remufeze la banul public”. Europarlamentarul PNL a adăugat că liberalii nu vor vota un guvern „iresponsabil controlat de PSD”, dar dacă totuși social-democrații își doresc să guvernarea, pot strânge o majoritate parlamentară cu AUR.

„Sorin Grindeanu a demis Guvernul şi acum dă vina pe PNL pentru că nu mai avem guvern. Românii nu sunt atât de naivi pe cât speră Sorin Grindeanu. Românii ştiu că PSD şi AUR au dărâmat Guvernul şi au generat criza politică”, susținea el.