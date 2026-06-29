PSD anunță că „sub nicio formă” nu îl va susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier: „Este omul lui Bolojan”

În acest moment, PSD îl susține pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

PSD a anunțat, într-un comunicat de presă, că social-democrații nu vor vota pentru un guvern condus de europarlamentarul Siegfried Mureșan „sub nicio formă” și l-a apostrofat pe Ilie Bolojan pentru această propunere. Partidul condus de Sorin Grindeanu l-a atacat dur pe Mureșan, despre care a spus că a ajuns europarlamentar cu „banii din corupție ai baronului Pinalti” în urma traseismului politic, că a votat împotriva intereselor României la Bruxelles și că este „profund anti-american”.

PSD a transmis că Siegfried Mureșan „nu trebuie să ajungă” și nici nu va ajunge premierul României. Partidul condus de Sorin Grindeanu susține că președintelui PNL, Ilie Bolojan, a trebui să îi fie „rușine” pentru că a înaintat numele europarlamentarului pentru funcția de premier.

„PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan! Sub nicio formă! Rușine Bolojan, pentru această propunere de premier!”, a precizat PSD.

Partidul a publicat și o listă cu motivele pentru care se opun unui eventual guvern condus de Siegfried Mureșan.

„1. A ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai baronului Pinalti. Pus pe listă de Elena Udrea, la comanda turnătorului Băsescu. Apoi a trădat PMP și s-a dus la PNL.

2. A votat împotriva agriculturii românești în Parlamentul European, susținând interesele altor state în Acordul Mercosur.

3. A lucrat mai mult în simbria statului german, decât pentru România. Este rupt total de viața din România, și-a petrecut ultimii 20 de ani în afara țării. Un om de la Bruxelles cu ZERO cunoștințe despre realitățile din România.

4. Este profund anti-american, în contextul în care Parteneriatul strategic cu SUA este garanția de securitate cea mai importantă pentru România!

5. Este omul lui Bolojan, care a băgat economia în recesiune. Un om cu aceeași mentalitate politică și economică nu poate face schimbarea cerută de români!”, a transmis PSD.

Blocaj total

Negocierile pentru formarea unui nou guvern sunt din nou blocate, după discuția tensionată de vineri, de la Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să vină cu o propunere, iar o nouă rundă de discuții ar urma să aibă loc luni la Palatul Cotroceni. Însă, potrivit informațiilor Antena3.ro până acum nicio majoritate nu a fost conturată.

Criza politică și guvernamentală riscă să rămână fără rezolvare până la toamnă, întrucât în 48 de ore Parlamentul intră în vacanță.

În acest moment, PSD îl susține pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR îl sprijină pe Siegfried Mureșan.

Dacă blocajul persistă, șeful statului va trebui să decidă cui îi va încredința mandatul de formare a noului Executiv, în încercarea de a debloca criza politică.