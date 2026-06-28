Ultimele 48 de ore pentru rezolvarea crizei politice. Două propuneri, nicio majoritate. Câte voturi ar strânge Grindeanu și Mureșan

Două propuneri de premier din partea partidelor din fosta Coaliție pentru Nicușor Dan. Foto: Colaj Inquam Photos

Negocierile pentru formarea unui Guvern sunt în impas, după discuția tensionată de vineri, de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a cerut partidelor să vină cu o soluție, însă până acum nicio majoritate nu a fost conturată. Noi discuții ar urma să aibă loc luni, însă șansele de a avea un nou guvern până la finalul sesiunii parlamentare sunt tot mai mici.

Pozițiile celor două tabere pro-occidentale sunt aproape ireconciliabile, iar negocierile pentru formarea noului Guvern rămân blocate. Cu 48 de ore înainte ca Parlamentul să intre în vacanță, PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un acord privind viitoarea majoritate și desemnarea premierului. În lipsa unei înțelegeri, România riscă să rămână fără un Guvern cu puteri depline pe parcursul verii.

După ultimele consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, președintele Nicușor Dan așteaptă ca formațiunile politice să găsească o formulă de majoritate și să convină asupra numelui viitorului prim-ministru. Dacă blocajul persistă, șeful statului va trebui să decidă cui îi va încredința mandatul de formare a noului Executiv, în încercarea de a debloca criza politică.

Două tabere și doi candidați

În acest moment, PSD îl susține pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR îl sprijină pe Siegfried Mureșan.

Social-democrații speră că vor reuși să convingă UDMR să voteze candidatul propus de PSD. Cele 31 de voturi ale formațiunii conduse de Kelemen Hunor ar fi esențiale pentru învestirea unui Guvern Grindeanu.

Apel la susținerea UDMR a făcut, sâmbătă, și Olguța Vasilescu, care a spus că dacă PSD ar primi voturile, ar trece un guvern Grindeanu.

"UDMR este un partid serios. Atunci când spune ceva, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești. Domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, dar că ar vota și un guvern monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, un guvern Grindeanu ar trece fără probleme.

Am înțeles că vor susține și un guvern de dreapta, dar, dacă desemnarea ar fi pentru Grindeanu, cu un guvern PSD monocolor, am înțeles că l-ar susține", a afirmat aceasta.

Liderul UDMR Csoma Botond a declarat că în partid nu s-a discutat despre un vot pentru guvernul PSD, el arătând că au o propunere de premier împreună cu colegii de la PNL şi USR şi aşteaptă ca Nicuşor Dan să facă o desemnare. Liderul deputaţilor UDMR a mai spus că blocajul vine de la PSD, pentru că nu au acceptat rotativa la guvernare şi a apreciat că se va convoca o sesiune extraordinară pentru votarea unui nou guvern. Nu cred că până marţi putem ajunge la investirea guvernului, a mai spus Csoma Botond la Digi24.

"Dacă UDMR nu vine, am spus că nu vom vota un guvern din care nu facem parte", a spus Olguța Vasilescu.

În prezent, negocierile rămân fără rezultat, iar perspectivele unui acord sunt, deocamdată, reduse.

De partea cealaltă, AUR a anunțat că nu va vota decât un guvern din care nu face parte. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, consideră însă că un guvern Grindeanu ar putea trece de Parlament.

„Va fi o majoritate fragilă și care va încerca să își proptească picioarele într-un teren alunecos, nămolos. Va reuși, pentru că lumea în clasa politică parlamentară, să spunem, este cam cu nervii la pământ. Toți caută o ieșire din această situație. Mă refer în primul rând la partidele din fosta Coaliție sau nu știu dacă mai e valabilă actuala Coaliție și sunt destul de dispuse la compromisuri”, a declarat Peiu, la Digi24.

Schimb de acuzații între PSD și partidele de dreapta

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, acuză PNL, USR și UDMR că prelungesc deliberat criza politică și susține că partidul său este pregătit să intre la guvernare.

La rândul lor, reprezentanții PNL resping criticile și afirmă că nu acceptă „lecții de responsabilitate” din partea celor pe care îi consideră responsabili pentru actuala situație a țării.

Între timp, PNL, USR și UDMR au readus în discuție varianta unei noi rotative guvernamentale, însă PSD respinge categoric această opțiune, ceea ce face ca negocierile să rămână, în continuare, într-un punct mort, iar în interiorul partidelor se discută din ce în ce mai des de varianta alegerilor anticipate, despre care însă președintele a spus că este doar „teoretică”.

Duminică, premierul propus de PNL, USR și UDMR, Sirefried Mureșan, a acuzat PSD că e un partid anti-european.

„Faptul că pesediştii au o problemă cu lunga mea experienţă europeană confirmă că, pentru ei, Europa nu este ceva bun, pozitiv, spre care aspiră. Ei nu înţeleg că Europa ne face mai puternici, că suntem parte a culturii şi a civilizaţiei europene. În inima lor, mulţi politicieni PSD sunt anti-europeni”, a scris Siegfried Mureşan pe Facebook.

Câte voturi ar strânge Grindeanu și Mureșan

În acest moment, niciuna dintre cele două tabere, PSD și PNL-USR-UDMR, nu au suficiente voturi pentru a forma o majoritate.

Pentru un Guvern Grideanu, care ar fi votat de PSD, o parte dintre minorități, UPR, Neafiliați și Grupul PACE, s-a strânge în jur de 190 de voturi. La acestea s-ar putea adăuga voturi ale parlamentarilor PNL disidenți (16) și eventual voturi din tabăra SOS România, însă tot ar fi cel mult 218-220 de voturi. Însă, dacă de partea PSD ar vota UDMR, atunci majoritatea ar putea fi obținută.

Siegfried Mureș ar strânge voturile PNL, USR, UDMR, Minorități și câteva voturi din rândul parlamentarilor neafiliați, luați la bucată. Ar fi în jur de 180-190 de voturi, departe de cele 233 de voturi neceare. Dacă Mureșan nu ar fi votat de cei 16 parlamentari PNL disidenți, numărul de voturi adunate ar fi și mai mic.

Câți parlamentari are fiecare partid:

PSD - 127 de parlamentari

AUR - 90 de parlamentari

PNL - 76 parlamentari

USR - 59 de parlamentari

UDMR - 31 de parlamentari.

Minorităţile - 17 parlamentari.

Uniţi pentru România - 15 membri

Grupul S.O.S România - 15 membri

Neafiliaţi - 15 deputaţi şi 8 senatori

Grupul Pace-Întâi România - 11 senatori