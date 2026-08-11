Temperaturi extreme, vânt puternic și ploi torențiale: ANM a emis 5 alerte cod galben și portocaliu. Cum va fi vremea în fiecare județ

ANM a actualizat avertizările de caniculă și furtuni. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți cinci noi avertizări de cod galben și portocaliu pentru caniculă, vânt puternic și ploi torențiale, valabile marți și miercuri în mai multe regiuni ale țării. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor urca izolat până la 39 de grade, rafalele vor atinge 70 km/h, iar în zonele montane se pot strânge peste 30-40 de litri de apă pe metru pătrat.

Cod galben de temperaturi extreme - marți

Interval de valabilitate: 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei

Marți (11 august), în Oltenia, Muntenia, sudul și local în centrul Moldovei și în cea mai mare parte a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 18...20 de grade.

Cod portocaliu de temperaturi extreme - marți

Interval de valabilitate: 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10

Fenomene vizate: caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș

În județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 39 de grade. Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală cu minime de 19...21 de grade.

Cod galben de temperaturi extreme - miercuri

Interval de valabilitate: 12 august, ora 10:00 – 13 august, ora 10:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu

Miercuri (12 august), în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade.

Indice temperatură-umezeală (ITU) în jurul pragului critic de 80 de unități va fi local și în restul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea.

Cod galben de vânt - miercuri

Interval de valabilitate: 12 august, ora 05:00 – 12 august, ora 16:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: sudul Moldovei și estul Munteniei

În intervalul menționat, în sudul Moldovei și în estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze de 40...45 km/h vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei.

Cod galben de ploi - miercuri

Interval de valabilitate: 12 august, ora 12:00 – 12 august, ora 21:00

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov

În intervalul menționat, în zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.