Prognoza actualizată pentru București: ANM anunță un Cod galben de căldură extremă și nopți tropicale

1 minut de citit Publicat la 10:38 11 Aug 2026 Modificat la 10:38 11 Aug 2026

Pentru Municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică Cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate. Foto: Agerpres

Meteorologii ANM au emis, marți, o prognoză specială pentru Municipiul București, valabilă între 11 august, ora 10:00, până pe 13 august, ora 10:00. Capitala se află sub un Cod galben de căldură extremă, cu temperaturi de până la 36 de grade și nopți tropicale.

Astfel, meteorologii avertizează că, în perioada 11-12 august, vremea va deveni caniculară și disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 17...20 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab ziua și va deveni moderat spre sfârșitul intervalului.

În intervalul 12-13 august, vremea va fi călduroasă și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi slabe noaptea (cantități de apă de 1...2 l/mp). Vântul va sufla în general moderat (rafale de 35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 32...34 de grade, iar cea minimă de 16...18 grade.

În intervalul 11 august, ora 10 - 12 august, ora 10, pentru Municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică Cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, cinci noi avertizări de cod galben și portocaliu pentru caniculă, vânt puternic și ploi torențiale, valabile marți și miercuri în mai multe regiuni ale țării. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor urca izolat până la 39 de grade, rafalele vor atinge 70 km/h, iar în zonele montane se pot strânge peste 30-40 de litri de apă pe metru pătrat.