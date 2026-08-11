Șefa unui ONG din Los Angeles a primit 1,6 milioane de dolari în doi ani. Jumătate din bani erau pentru zile de concediu rămase

6 minute de citit Publicat la 11:25 11 Aug 2026 Modificat la 11:25 11 Aug 2026

Bancnote de dolari americani. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O organizație nonprofit din California de Sud care administrează adăposturi pentru victimele violenței domestice și programe pentru persoanele fără adăpost i-a plătit directorului executiv peste 1,6 milioane de dolari, în ultimii doi ani pentru care sunt disponibile declarații fiscale publice.

Șefa stătea în Hawaii în timp ce conducea organizația cu sediul în Los Angeles

Valoarea neobișnuit de mare a compensației a stârnit întrebări din partea experților în domeniul organizațiilor nonprofit, deoarece directorul general, Carol Adelkoff, și-a menținut reședința principală în Hawaii în timp ce conducea organizația cu sediul în Los Angeles, potrivit unui raport al LA Times.

Adelkoff este directorul general al 1736 Family Crisis Center de mai multe decenii, o organizație nonprofit care administrează adăposturi, linii telefonice de urgență și programe de sprijin în comitatele Los Angeles și Orange.

Potrivit declarațiilor fiscale federale, ea a primit o compensație totală de 907.923 de dolari în 2023 și încă 742.181 de dolari în 2024, ceea ce înseamnă un total de 1,65 milioane de dolari.

Organizația susține că plățile neobișnuit de mari au fost legate în principal de zilele de concediu neefectuate acumulate de Adelkoff în cei aproape 40 de ani petrecuți în cadrul centrului, și nu de o creștere bruscă a salariului său obișnuit.

Ce arată declarațiile fiscale

Plata din 2023 a inclus un bonus de 495.000 de dolari, mai mare decât salariul de bază al lui Adelkoff la acel moment.

Potrivit explicațiilor oferite de aceasta publicației Los Angeles Times, salariul său anual obișnuit fusese de aproximativ 405.000 de dolari în ultimii ani, transmite Times of India.

Adelkoff a spus că cifrele privind compensația nu reprezintă o creștere permanentă a salariului. În schimb, ea a afirmat că aproximativ 824.000 de dolari din totalul cumulat pe cei doi ani provin din plata zilelor de concediu acumulate de-a lungul mai multor ani.

„Salariul nu a crescut în acest fel”, a declarat Adelkoff, explicând că plățile au avut scopul de a reduce obligația tot mai mare a organizației privind concediile neefectuate, potrivit LA Times.

Kerry Garvis Wright, avocatul care reprezintă 1736 Family Crisis Center, a declarat că boardul organizației s-a consultat cu consilieri juridici și financiari înainte de a aproba plata.

Declarația fiscală a organizației pentru 2024 este modificată pentru a clarifica faptul că 329.243 de dolari din compensația primită de Adelkoff în acel an proveneau din plata concediilor.

Adelkoff a declarat că nu mai are zile de concediu acumulate care să aștepte să fie plătite și că valoarea totală a compensației sale a revenit între timp la un nivel apropiat de cel istoric.

De ce pun experții sub semnul întrebării plata

Compensațiile din organizațiile nonprofit nu trebuie în mod automat să fie modeste. Conducătorii unor organizații mari pot primi salarii substanțiale atunci când coordonează operațiuni complexe, gestionează sute de angajați sau administrează bugete importante.

Însă regulile federale prevăd că remunerația organizațiilor nonprofit trebuie să fie „rezonabilă”, fiind în general stabilită în funcție de ceea ce plătesc organizații comparabile pentru directori care desfășoară activități similare.

Acest criteriu a generat întrebări în cazul de față, deoarece compensația lui Adelkoff a fost de câteva ori mai mare decât valoarea mediană în cazul directorilor unor organizații nonprofit comparabile din zona Los Angeles.

Los Angeles Times a comparat compensația lui Adelkoff cu veniturile directorilor de la alte 16 organizații care activează în domeniul serviciilor pentru victimele violenței domestice, al sprijinului pentru persoanele fără adăpost și în domenii conexe.

Compensația anuală mediană în cazul acestor directori a fost de aproximativ 159.737 de dolari. Următorul cel mai bine plătit director din comparație a primit 423.932 de dolari în 2024.

Și alte comparații au evidențiat o diferență semnificativă.

În 2024, Weingart Center Association, care a raportat venituri de aproximativ 89 de milioane de dolari, i-a plătit directorului general 481.271 de dolari sub formă de salariu de bază și bonusuri.

În 2023, directorul general al People Assisting the Homeless și al organizațiilor sale afiliate a primit aproximativ 379.000 de dolari, în timp ce conducea o organizație care raportase venituri anuale de aproximativ 175 de milioane de dolari.

Brian Mittendorf, expert în contabilitatea organizațiilor nonprofit la Ohio State University, a pus sub semnul întrebării dacă a fost potrivit ca un angajat să acumuleze o cantitate atât de mare de concediu neefectuat înainte de a primi plata.

Laurie Styron, directorul executiv al CharityWatch, a descris la rândul său această situație drept extrem de neobișnuită.

Cum s-a acumulat concediul

Potrivit lui Wright, Adelkoff avea inițial dreptul, în calitate de director general, să acumuleze opt săptămâni de concediu în fiecare an.

Această perioadă a fost redusă la patru săptămâni în 2012, însă organizația nu a impus aceeași limită generală pentru concediul acumulat pe care o aplica celorlalți angajați, potrivit informațiilor prezentate în raport.

Organizația a declarat că natura solicitantă a funcției lui Adelkoff făcea dificil pentru aceasta să își ia perioade libere.

Ea coordona o rețea în creștere de adăposturi, clinici, linii telefonice de urgență și centre rezidențiale care funcționau non-stop.

Responsabilitățile sale includeau, de asemenea, strângerea de fonduri, evenimentele comunitare, gestionarea granturilor, supravegherea angajaților și coordonarea serviciilor de urgență.

Majoritatea organizațiilor nonprofit din California stabilesc însă limite privind prioada de concediu pe care angajații o pot reporta, potrivit relatărilor.

Un sondaj recent citat în material arată că 97% dintre organizațiile nonprofit din California care au răspuns la întrebări impuneau o limită pentru acumularea concediului.

O metodă frecventă este aceea de a permite angajaților să acumuleze cel mult o dată și jumătate din numărul de zile de concediu la care au dreptul anual.

Legislația din California îi împiedică pe angajatori să adopte o politică de tipul „folosește-l sau îl pierzi”, însă organizațiile pot stabili limite rezonabile privind cantitatea de concediu pe care angajații o pot acumula.

Experții au spus că plata concediului neefectuat atunci când un angajat pleacă din organizație este o practică obișnuită, în timp ce o plată de asemenea dimensiuni făcută în timp ce persoana rămâne angajată este mult mai puțin întâlnită.

O organizație nonprofit finanțată în principal din bani publici

Problema compensației a atras și mai multă atenție deoarece 1736 Family Crisis Center se bazează într-o proporție semnificativă pe finanțarea guvernamentală.

Organizația a raportat venituri anuale de aproximativ 15 milioane de dolari și a precizat că aproximativ 94% din această sumă provenea din surse guvernamentale, inclusiv granturi acordate la diferite niveluri ale administrației publice.

Centrul operează aproximativ 16 facilități în comitatele Los Angeles și Orange și are circa 170 de angajați.

Printre serviciile oferite se numără adăposturi pentru victimele violenței domestice, linii telefonice de urgență, programe pentru persoanele fără adăpost și servicii de sprijin pentru grupuri vulnerabile, precum veteranii fără adăpost și adolescenții care se confruntă cu depresia.

Din 2021, organizația a primit cel puțin 25 de milioane de dolari sub formă de granturi de la Los Angeles Homeless Services Authority, instituția care distribuie fonduri municipale, județene și federale pentru programele destinate persoanelor fără adăpost.

Această finanțare publică a transformat remunerația directorului executiv într-o chestiune de interes care depășește nivelul conducerii organizației.

Întrebarea nu este doar cât de mult a fost plătit directorul general, ci și dacă boardul organizației dispunea de sisteme suficiente pentru monitorizarea compensațiilor, a obligațiilor privind concediile și a utilizării fondurilor susținute de contribuabili.

Întrebări privind domiciliul și supravegherea organizației

Adelkoff conduce 1736 Family Crisis Center din 1984.

Ea a coordonat organizația în timp ce reședința sa principală era înregistrată pe Insula Mare din Hawaii de cel puțin 11 ani, potrivit evidențelor imobiliare citate în material.

Avocatul organizației a declarat că boardul i-a cerut lui Adelkoff să rămână director general după ce s-a mutat din California și că organizația consideră că aceasta a prosperat sub conducerea ei.

Adelkoff nu a confirmat în ce stat își are reședința, afirmând că activitatea organizației cu victimele violenței domestice implică probleme de securitate.

Unii lideri și experți din sectorul nonprofit s-au întrebat dacă locuirea la mii de kilometri de organizație ar putea crea dificultăți operaționale.

Deși anumite componente ale activității unui director general pot fi desfășurate de la distanță, vizitele la adăposturi, evenimentele de strângere de fonduri, ședințele cu angajații și contactul direct cu beneficiarii necesită adesea prezență la fața locului.