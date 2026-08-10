The Telegraph: Marea Britanie a renunțat la o „vânătoare de comori” în valoare de 5 miliarde de lire sterline pentru a nu supăra Spania

Dacă comoara ar fi găsită, aceasta ar putea valora astăzi până la 5,5 miliarde de lire sterline. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Marea Britanie a abandonat încercarea de a recupera o comoară în valoare de până la 5,5 miliarde de lire sterline dintr-un presupus naufragiu al Marinei Regale pentru a evita amplificarea tensiunilor cu Spania, au dezvăluit o serie de documente scurse citate de The Telegraph. Surse diplomatice arată că, la începutul anilor 2000, miniștrii au renunțat la salvarea unei epave despre care se crede că ar fi HMS Sussex, nava amiral a Marinei Regale care a fost pierdută în largul Gibraltarului în 1694, de teama de a nu provoca o dispută cu Madridul, în ciuda faptului că epava era deținută de Marea Britanie.

Exploratorii și parlamentarii de rang înalt au îndemnat guvernul să aprobe o nouă expediție pentru recuperarea unei comori de aur în valoare de miliarde, despre care se crede că s-a scufundat odată cu nava.

The Telegraph a stabilit că epava se află în apele internaționale la est de Gibraltar, pe care Marea Britanie ar putea alege să le revendice în temeiul dreptului maritim internațional, permițând eventual desfășurarea unei noi misiuni de recuperare sub jurisdicția Regatului Unit.

Cercetările au sugerat că HMS Sussex transporta până la 10 tone de monede de aur destinate lui Victor Amadeus al II-lea, Duce de Savoia, pentru a finanța campania sa împotriva regelui Ludovic al XIV-lea în timpul Războiului de Nouă Ani împotriva Franței.

Dacă comoara ar fi găsită, aceasta ar putea valora astăzi până la 5,5 miliarde de lire sterline, ceea ce face ca HMS Sussex să fie una dintre cele mai valoroase epave descoperite vreodată.

După trei ani de căutări cu ajutorul sonarelor și vehiculelor acționate de la distanță, Odyssey Marine Exploration, compania americană de explorare în adâncuri, a anunțat în 2001 că este „99% sigură” că a localizat HMS Sussex la 821 de metri sub apă, în vestul Mediteranei.

Guvernul britanic a semnat apoi un acord cu compania pentru identificarea, excavarea și recuperarea epavei, împărțind orice comoară recuperată.

Însă proiectul s-a implicat curând într-o confruntare diplomatică cu Spania, care revendică autoritatea asupra apelor înconjurătoare, în ciuda faptului că HMS Sussex este o navă de război britanică și, prin urmare, proprietate britanică.

Spania a încercat să împiedice operațiunea de salvare deoarece menține o revendicare nerecunoscută asupra Gibraltarului și credea că epava ar putea fi una de-a sa, în ciuda faptului că nu există dovezi în acest sens.

Sursele diplomatice anterior confidențiale din SUA, care au fost publicate de WikiLeaks, arată că oficialii britanici s-au plâns în privat că disputa a afectat relațiile mai ample cu Madridul. Într-o telegramă, Dame Denise Holt, pe atunci adjunctă a șefei misiunii la Ambasada Britanică din Madrid, a avertizat că disputa Odyssey reprezenta „o amenințare inutilă” la adresa relației Marii Britanii cu Spania.

Conform telegramei, ea a declarat că oficialii vor revizui acordul Marii Britanii cu Odyssey în efortul de a „rezilia” contractul și vor raporta Londrei cu privire la efectul pe care controversa îl avea asupra relațiilor bilaterale, „precum și asupra problemelor legate de Gibraltar”.

Dame Denise a confirmat, de asemenea, că, deși navele lui Odyssey se adăpostiseră în Gibraltar, Marea Britanie nu le va ajuta la următoarea plecare.

O altă telegramă americană din 2005 relata că ministrul Culturii din Spania, Carmen Calvo, declarase că Odyssey va căuta HMS Sussex „peste cadavrul ei”.

Fără sprijinul guvernului britanic, proiectul a stagnat, iar acordul cu Odyssey a expirat.

The Telegraph a stabilit pentru prima dată că locul epavei se află la est de Gibraltar, în ape pe care Marea Britanie nu le-a revendicat niciodată în mod oficial.

Deși dreptul internațional permite statelor de coastă să revendice până la 12 mile marine de mare teritorială, Marea Britanie a limitat mult timp apele teritoriale ale Gibraltarului la trei mile marine.

Foștii membri ai echipei de recuperare consideră că restricționarea revendicărilor Marii Britanii asupra apelor din jurul Gibraltarului a expus Odyssey la interferențe repetate din partea Gărzii Civile și, în cele din urmă, a sortit sfârșitului expediției.

Neil Cunningham Dobson, arheologul marin al proiectului, a declarat că ambarcațiunile de patrulare spaniole îi vor „teroriza” pe cei care lucrează la încercarea de salvare.

„Vine barca de patrulare a Gărzii Civile, te oprește, vor să-ți vadă pașaportul și toate cele, și pleci”, a declarat el pentru The Telegraph.

„Din anumite motive, Spania nu ne plăcea și ne teroriza la fiecare ocazie”, a explicat el.

Tom Dettweiler, unul dintre managerii proiectului, a declarat că Odyssey a îndemnat în repetate rânduri Marea Britanie să extindă revendicarea maritimă a Gibraltarului, dar i s-a spus că miniștrii nu au vrut să provoace Spania.

El a adăugat: „Este o situație atât de sensibilă între Marea Britanie și zona Gibraltarului. Guvernul nu a vrut să provoace un incident major, așa că a dat înapoi în mod constant”.

David Davis, fost ministru conservator, a declarat că Marea Britanie ar trebui să își exercite în sfârșit drepturile care îi sunt conferite de dreptul internațional.

El a spus: „Având în vedere atitudinea Spaniei față de Gibraltar și având în vedere atitudinea Spaniei în acest caz, unde există o problemă economică reală, de ce naiba ați fi atât de precauți în a supăra Spania?”.

„Pare evident că guvernul ar trebui să extindă teritoriul și să ne revendice drepturile, deoarece acestea sunt drepturi în temeiul dreptului internațional. Și apoi nu se știe niciodată. S-ar putea să recuperăm 5 miliarde de lire sterline în aur. S-ar putea să nu.

Dar, în orice caz, mi se pare o dovadă clasică de pusilanimitate (n.r. - frică, teamă) a Ministerului britanic de Externe să nu o prelungească. Ar trebui făcută”, a explicat el.

Disputa a pus capăt brusc la ceea ce începuse ca unul dintre cele mai ambițioase proiecte de arheologie maritimă încercate vreodată.

HMS Sussex a fost mândria Marinei Regale a regelui William al III-lea când a plecat din Portsmouth în 1694 în fruntea unei flote de 214 nave care se îndrepta spre Mediterana pentru a sprijini aliații Angliei în Războiul de Nouă Ani.

După ce a ancorat la Gibraltar, flota a fost lovită de o furtună violentă în februarie 1694. HMS Sussex s-a scufundat, pierzându-și toți membrii echipajului, cu excepția a doi dintre cei 550 de membri ai acestuia, inclusiv amiralul Sir Francis Wheeler, comandantul său.

O relatare contemporană descria cum amiralul s-a aruncat peste bord și a încercat fără succes să înoate până la țărm. Trupul său a fost adus la țărm două zile mai târziu, încă purtând cămașa de noapte, înainte de a fi îmbălsămat și trimis înapoi în Anglia pentru a fi înmormântat.

Singurii supraviețuitori au fost doi nord-africani care au sărit peste bord cu câteva momente înainte ca nava amiral să dispară sub valuri.

Odyssey a investit milioane de dolari în căutarea epavei după ce cercetătorii au descoperit dovezi că HMS Sussex ar fi putut transporta o mică avere în comori destinate să cumpere loialitatea Ducelui de Savoia, considerat pe atunci un aliat șovăielnic.

Documentele includeau o relatare scrisă de Narcissus Luttrell, jurnalistul parlamentar, care a scris într-o intrare din 18 noiembrie 1693: „O sumă mare de bani este trimisă de aici pentru Savoia (sic)”.

Cam în aceeași perioadă, un raport al serviciilor secrete franceze din Livorno, Italia, a informat guvernul regelui Ludovic al XIV-lea că HMS Sussex transporta „un milion” de monede de aur.

Cele mai puternice dovezi au ieșit la iveală din arhivele Companiei Levant, care gestiona comerțul Angliei cu Imperiul Otoman.

Oficialii companiei au consemnat plasarea „unei sume foarte considerabile de bani pentru uzul Majestăților Lor” la bordul HMS Sussex, după ce au primit instrucțiuni de la Londra.

Într-o relatare privată a dezastrului, un membru al Companiei Levant a deplâns ulterior faptul că banii pe care îi încărcase personal pe nava amiral „s-au pierdut odată cu nava”.

Când echipele de studiu au examinat ceea ce Odyssey consideră a fi locul epavei, au descoperit un tun de fier de model britanic datând de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, precum și pietre de balast care ar fi putut proveni din Cornwall sau Scoția, dovezi pe care compania le-a susținut că sunt în concordanță cu faptul că epava era HMS Sussex.

De asemenea, au găsit fundul mării plin de deșeuri moderne, inclusiv echipamente de pescuit, deșeuri de plastic, doze de bere și șosete.

Proiectul a eșuat în cele din urmă după ce recuperarea de către Odyssey a sutelor de mii de monede de argint din așa-numita epavă a navei Black Swan a declanșat o luptă juridică cu Spania, otrăvind relațiile dintre Madrid și companie.

Totuși, dacă se confirmă că epava este HMS Sussex, va rămâne proprietatea britanică, iar progresele în tehnologia subacvatică au transformat perspectivele recuperării ei.

„Acum avem AUV-uri, vehicule subacvatice autonome. Avem tot felul de echipamente noi de topografie. Avem scule noi de salvare. Chiar și navele s-au schimbat în 20 de ani, așa că ar fi mai ușor acum”, a spus Cunningham Dobson.

Dettweiler, care este acum președintele companiei American Ocean Minerals, care fuzionează cu Odyssey, a declarat că ar lua în considerare revenirea în cadrul acesteia dacă miniștrii le-ar da sprijinul.

„E posibil”, a spus el. Ministerul Apărării a refuzat să comenteze.