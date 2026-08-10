Racheta Long March 7A a explodat la mai puțin de 90 de secunde după lansare, deasupra Chinei. Ce transporta la bord

2 minute de citit Publicat la 22:30 10 Aug 2026 Modificat la 23:37 10 Aug 2026

Racheta chineză a explodat la mai puțin de un minut și jumătate de la lansare. Sursă foto: captură video International Rocket Launches via YouTube

Cea mai recentă lansare a unei rachete chineze s-a încheiat cu un eșec, luni: vehiculul spațial a explodat la nici 90 de secunde de la lansare, luminând cerul țării comuniste cu un nedorit "spectacol de artificii", relatează Space.com.

Lansarea, efectuată de compania de stat China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), a avut loc la ora locală 20:02 (luni, ora 15:02 în România), la Centrul Spațial de Lansare Wenchang din provincia Hainan.

La aproximativ 85 de secunde de la lansare, racheta Long March 7A a explodat, generând o minge de foc uriașă, un nor de fum și mai multe fragmente, în timp ce se afla încă în ascensiune prin atmosfera Pământului.

CASC nu a difuzat imediat o declarație cu privire la incident.

Înregistrări video redistribuite pe rețelele sociale au surprins șocul martorilor ce urmăreau lansarea în momentul în care racheta s-a dezintegrat.

Conform imaginilor disponibile, explozia a dus atât la distrugerea rachetei, cât și la pierderea încărcăturii utile.

Long March 7A a explodat și la zborul inaugural de acum șapte ani

Lansarea de luni a fost cea de-a 18-a misiune a rachetei Long March 7A de la debutul acesteia, în 2020.

Acea misiune inaugurală s-a încheiat, la rândul ei, cu o explozie.

La momentul respectiv, China a atribuit cauza unei defecțiuni a motorului, la scurt timp după separarea primei trepte.

Lansarea din această dimineață nu a ajuns însă atât de departe.

Cele patru propulsoare laterale și treapta centrală ale rachetei Long March 7A se desprind simultan, ca un ansamblu complet, în momentul separării primei trepte.

Procedura are loc, de obicei, la ceva mai puțin de trei minute de la desprinderea decolare.

Întrucât incidentul de luni s-a produs la doar 85 de secunde de la începutul zborului, racheta se afla încă în faza inițială de ardere a motoarelor treptei principale, menită să scoată racheta din atmosfera Pământului.

Prin urmare, nu s-a produs nicio separare înainte de explozie.

Modelul 7A - o variantă a familiei de rachete chineze Long March 7 - are o înălțime de circa 60 de metri și combină primele două trepte de la Long March 7 cu o a treia treaptă alimentată cu hidrogen și oxigen lichid, capabilă să transporte până la 7 tone pe o orbită geostaționară de transfer.

Potrivit China National Radio, lansarea de luni urmărea să plaseze în spațiu satelitul chinez Zhongxing-4B, prezentat drept "satelit de comunicații".

Sateliții Zhongxing furnizează servicii de telecomunicații și internet în bandă largă.

Se estimează că ei funcționează, de asemenea, în serviciul armatei chineze.

Explozia rachetei chineze ar putea afecta misiunile spațiale următoare

Nu este clar momentan ce consecințe ar putea avea explozia de luni asupra viitoarelor lansări.

CASC utilizează racheta standard Long March 7, care are aceeași treaptă centrală ca modelul 7A, drept vehicul pentru transportarea încărcăturilor către stația spațială Tiangong, aflată pe orbita joasă a Pământului, aproximativ o dată la opt luni.

Cea mai recentă dintre aceste misiuni a fost lansată în luna mai, ceea ce înseamnă că următoarea misiune de reaprovizionare este programată, cel mai probabil, în luna ianuarie 2027.

În urma exploziei de luni, această misiune și următoarele ar putea fi amânate, în timp ce autoritățile din China investighează incidentul, notează Space.com.