Antena 3 CNN Economic Alfred Stern renunţă la mandatul de preşedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom

Alfred Stern renunţă la mandatul de preşedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 23:06 10 Aug 2026 Modificat la 23:17 10 Aug 2026
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poza in care apare sigla companiei OMV Petrom
Alfred Stern renunţă la mandatul de preşedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom. Sursa foto: Agerpres

Alfred Stern va renunţa la mandatul de membru şi preşedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, începând cu data de 1 septembrie 2026, a anunţat compania, printr-un comunicat transmis luni Bursei de la Bucureşti, conform Agerpres.

"Alfred Stern şi-a înaintat renunţarea la mandatul de membru şi preşedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, cu efect începând cu data de 1 septembrie 2026 (ultima zi de mandat fiind 31 august 2026). Urmare a renunţării la mandat, dl. Alfred Stern va înceta să mai deţină poziţia menţionată mai sus în Consiliul de Supraveghere începând cu data de 1 septembrie 2026, prin urmare această poziţie devenind vacantă", se precizează în documentul citat.

Alfred Stern a fost membru al Consiliului de Supraveghere al companiei petroliere începând cu data de 1 septembrie 2021.

OMV Petrom, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep, în 2025, este listată la Bursa de Valori Bucureşti, cu 28,1% din acţiuni liber tranzacţionabile.

La sfârşitul anului trecut, acţionarii români deţineau circa 45% din acţiuni, din care statul român 20,7% iar 24,4% fondurile de pensii din România, precum şi alte persoane fizice şi entităţi juridice româneşti. OMV Aktiengesellschaft deţinea 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% aparţineau altor investitori străini.

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Etichete: mandat presedinte OMV Petrom comunicat titei gaze Bursa de Valori Bucureşti

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