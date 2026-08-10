Alfred Stern renunţă la mandatul de preşedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom

Alfred Stern renunţă la mandatul de preşedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom. Sursa foto: Agerpres

Alfred Stern va renunţa la mandatul de membru şi preşedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, începând cu data de 1 septembrie 2026, a anunţat compania, printr-un comunicat transmis luni Bursei de la Bucureşti, conform Agerpres.

"Alfred Stern şi-a înaintat renunţarea la mandatul de membru şi preşedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, cu efect începând cu data de 1 septembrie 2026 (ultima zi de mandat fiind 31 august 2026). Urmare a renunţării la mandat, dl. Alfred Stern va înceta să mai deţină poziţia menţionată mai sus în Consiliul de Supraveghere începând cu data de 1 septembrie 2026, prin urmare această poziţie devenind vacantă", se precizează în documentul citat.

Alfred Stern a fost membru al Consiliului de Supraveghere al companiei petroliere începând cu data de 1 septembrie 2021.

OMV Petrom, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep, în 2025, este listată la Bursa de Valori Bucureşti, cu 28,1% din acţiuni liber tranzacţionabile.

La sfârşitul anului trecut, acţionarii români deţineau circa 45% din acţiuni, din care statul român 20,7% iar 24,4% fondurile de pensii din România, precum şi alte persoane fizice şi entităţi juridice româneşti. OMV Aktiengesellschaft deţinea 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% aparţineau altor investitori străini.