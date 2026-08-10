Marți se deschide primul tronson de autostradă din 2026: Autostrada Transilvania A3 se prelungește cu 12 kilometri

1 minut de citit Publicat la 15:02 10 Aug 2026 Modificat la 15:22 10 Aug 2026

Aceștia vor fi primii kilometri de autostradă deschiși în anul 2026, din cei 250 de kilometri promiși. Sursa foto: Asociaţia Pro Infrastructura / Facebook

România deschide marți, 11 august, primii kilometri noi de autostradă din acest an. Circulația va fi inaugurată pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului al Autostrăzii Transilvania A3, iar șoferii vor putea folosi noua șosea începând cu ora 16:00, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Noul lot are o lungime de 12,24 kilometri și va putea fi parcurs între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași, în județul Sălaj.

Înainte de deschiderea circulației, CNAIR va organiza, de la ora 15:00, o conferință de presă la Nodul Rutier Românași.

Cei peste 12 kilometri de autostradă sunt primii dați în trafic în România în 2026.

Deschiderea tronsonului fusese anunțată anterior pentru 10 august de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, însă CNAIR a comunicat acum oficial că traficul va fi deschis marți, 11 august.

Miruță declara atunci că a discutat cu șeful CNAIR, Cristian Pistol, și cu constructorul pentru ca tronsonul să poată fi deschis circulației.

„Discuția a fost despre 12 kilometri care ar fi terminați și nu sunt dați în circulație. Am avut discuție ieri cu Cristian Pistol de la CNAIR și cu constructorul. Pe 10 august va fi dat drumul la circulație pe acest segment”, spunea ministrul la acel moment.

Ministrul preciza și că a refuzat varianta unei recepții parțiale, care ar fi vizat doar cei 12 kilometri de autostradă, fără nodurile rutiere necesare pentru intrarea și ieșirea de pe traseu.

„Nu este suficient că mi s-a propus să recepționez cei 12 kilometri fără capete. Am fi recepționat 12 kilometri de asfalt pe care nu ar fi putut să meargă nicio mașină, pentru că cele două noduri nu ar fi fost recepționate”, explica Radu Miruță.

Astfel, deschiderea de marți va include și conexiunile necesare pentru ca tronsonul să poată fi folosit efectiv de șoferi.