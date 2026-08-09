"Ne-au spus că nu putem coborî din avion". Cozi în aeroporturi, după ce Spania a suspendat Schengen pentru călătorii din Italia

Controalele impuse de Spania pentru toate cursele aeriene și maritime care sosesc din Italia au intrat în vigoare la miezul nopții. FOTO: Profimedia Images

Controalele impuse de Spania pentru toate cursele aeriene și maritime care sosesc din Italia au intrat în vigoare la miezul nopții. Măsurile au provocat verificări suplimentare ale pașapoartelor, iar călătorii au semnalat cozi și timpi mai mari de așteptare în aeroporturi, scrie BBC.

Restricțiile vor fi aplicate timp de o lună și reprezintă răspunsul Madridului la o măsură similară introdusă de Italia cu o săptămână înainte, după sosirea în exclava spaniolă Ceuta a aproximativ 78.000 de migranți din Maroc.

Autoritățile spaniole susțin că documentele sunt verificate în cazul a 5%-10% dintre pasageri, înainte ca aceștia să poată coborî din avioane. Și Italia afirmă că verificările sale se desfășoară aleatoriu.

Criza a amplificat tensiunile dintre premierul socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, și șefa guvernului conservator italian, Giorgia Meloni, care solicită de mai mult timp înăsprirea politicilor europene în domeniul migrației.

Italia nu are o frontieră terestră comună cu Spania. Guvernul de la Roma a explicat că suspendarea temporară a regulilor privind libera circulație în spațiul Schengen urmărește să împiedice deplasarea către Italia a migranților intrați în Ceuta. Madridul a respins justificarea, calificând-o drept bazată pe "argumente false", fără fundament real. Autoritățile spaniole susțin că migranții ajunși în Ceuta nu au posibilitatea de a intra în spațiul Schengen.

Vineri, Spania a cerut Italiei să renunțe la verificări până duminică. Roma a răspuns că măsurile vor rămâne în vigoare cel puțin până la 15 august, dată la care, potrivit autorităților italiene, Spania s-ar aștepta la un nou val de migranți în Ceuta.

Italia afirmă că cetățenii spanioli și cei ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene nu sunt supuși controalelor suplimentare la sosire, verificările vizând numai călătorii din afara UE.

Nu este clar însă cum ar trebui polițiștii de frontieră să facă diferența între călătorii europeni și cei din afara Uniunii înainte de verificarea actelor. Potrivit publicației El País, în ultimele zile s-au format cozi și au fost înregistrați timpi mari de așteptare în mai multe aeroporturi italiene. Pasagerii veniți din Spania au fost direcționați către un culoar special pentru control.

Autoritățile spaniole insistă, la rândul lor, că verificările sunt aleatorii. O pasageră care a ajuns sâmbătă la Madrid a declarat însă pentru postul public RTVE că toate persoanele aflate în avionul său au fost obligate să prezinte pașapoartele.

"Ni s-a spus că nu putem coborî din avion fără să ne arătăm documentele", a povestit Elisa.

Un alt călător a relatat că pasagerii au fost opriți și li s-au cerut actele de identitate, măsură care, în opinia sa, părea să fie privită favorabil de poliție.

Spania a anunțat că verificările vor rămâne în vigoare până la 7 septembrie, "cu excepția situației în care o schimbare a circumstanțelor care au determinat adoptarea măsurii va justifica modificarea acestei perioade".

Suspendarea temporară a prevederilor Schengen nu este fără precedent. Italia menține controale și la frontiera sa cu Slovenia.

Decizia Italiei de a suspenda pentru o lună libera circulație a fost susținută de Finlanda și Danemarca. Cehia a cerut chiar suspendarea temporară a Spaniei din spațiul Schengen.

Cei mai mulți dintre migranții care au ajuns săptămâna trecută în Ceuta au fost trimiși înapoi în numai câteva zile. Aproximativ 100 de persoane ar fi murit în timpul traversării. În exclava spaniolă se mai află aproape 1.400 de minori, printre care și copii de vârste foarte mici.

Spania nu a anunțat oficial că s-ar aștepta la un al doilea val de treceri din Maroc.

BBC Arabic a identificat însă zeci de postări pe Facebook care îndeamnă la o nouă traversare la jumătatea lunii august. Unele mesaje promovau inclusiv echipamente de înot puse în vânzare. Șase dintre grupurile în care au apărut aceste postări aveau peste 100.000 de urmăritori. Meta a anunțat că a eliminat mesajele care îi încălcau regulile.

Biroul premierului spaniol a transmis pentru El País că autoritățile monitorizează situația, dar nu se așteaptă la repetarea scenelor din săptămâna precedentă.

Nu este clar de ce zeci de mii de migranți au încercat să intre simultan în Ceuta. Comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, a sugerat că rețelele criminale care au răspândit informații false ar fi provocat această deplasare masivă, ipoteză susținută și de guvernul spaniol.

Traversările au avut loc după ce Curtea Supremă a Spaniei a decis că migranții interceptați pe mare în timp ce încearcă să ajungă în Ceuta sau Melilla nu pot fi trimiși imediat înapoi în Maroc.

Marocul a pus criza pe seama hotărârii instanței. O sursă guvernamentală anonimă a declarat presei locale că "elementul de descurajare al sistemului s-a prăbușit, iar barajul a cedat nu sub presiunea infractorilor, ci în urma deciziei unui judecător".

Numărul foarte mare al persoanelor care au încercat să ajungă înot în Ceuta a ridicat semne de întrebare privind lipsa unei intervenții din partea grănicerilor marocani.

Ceuta și Melilla reprezintă de mult timp un subiect de dispută diplomatică între Spania și Maroc, care nu recunoaște suveranitatea spaniolă asupra celor două teritorii.