Un bărbat dezbrăcat a sărit de pe Podul Brooklyn. A supraviețuit după ce a căzut în gol 85 de metri

Bărbatul avea asupra sa mai multe steaguri. Foto: Facebook / catură video

Un bărbat în vârstă de 44 de ani a supraviețuit după ce s-a aruncat de pe unul dintre turnurile Podului Brooklyn din New York, de la o înălțime de aproximativ 85 de metri, scrie The Independent.

Incidentul a avut loc duminică, 2 august, și a fost surprins în imagini video. Bărbatul, identificat drept Galymzhan Abaildayev, a urcat până în vârful structurii, unde, potrivit presei americane, s-a dezbrăcat complet înainte de a sări. El avea asupra sa și mai multe steaguri.

După impactul cu apa, Abaildayev a fost salvat de echipajele Unității Portuare a Departamentului de Poliție din New York (NYPD) și transportat la un spital din apropiere. Medicii au anunțat că starea sa era stabilă.

Potrivit colegului său de apartament, citat de publicația New York Post, bărbatul plănuia să facă acest salt chiar de ziua lui de naștere. Acesta ar fi fost inspirat de alte două persoane care au realizat un gest similar cu o lună înainte.

Poliția din New York a anunțat că pe numele bărbatului au fost formulate mai multe acuzații, printre care punerea în pericol a altor persoane prin comportament imprudent, vandalism prin graffiti, indecență în public, pătrundere ilegală și tulburarea ordinii publice.