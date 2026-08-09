"Au venit cu pari și topoare. Dacă ne blocau şi în faţă, şi în spate, ne omorau". Mărturia paramedicului din ambulanţa atacată în Cluj

Unul dintre paramedicii aflaţi în ambulanţa care a intervenit la un caz în judeţul Cluj, dar a fost atacată cu topoare după dezinformări şi fake news pe TikTok cum că ar "fura copii", a povestit coşmarul printre carea trecut echipajul medical. În urma atacului, şoferul ambulanţei a fost rănit la ochi. Acesta a fost operat şi necesită îngrijiri medicale timp de 3 luni.

"Au dat cu securea, vezi? Păi a avut un par cât piciorul de gros. Şansa noastră a fost că el a apucat să întoarcă şi ne-am dus pe partea cealaltă, că de bloca faţă-spate, ne omorau.

Ambulanţierul a oprit ambulanţa, s-a dat jos să se uite. În momentul respectiv, au trebut pe lângă noi două maşini, au oprit undeva la 30 de metri în faţa noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului, s-au dat jos toţi, cu topoare. Erau cel puţin 3-4 persoane. Au ajuns lângă maşină şi au început să lovească ambulanţa.

Au spart geamul şoferului. Din nefericire, colegul nostru ambulanţier a fost vătămat", a povestit unul dintre paramedicii de pe Ambulanţa atacată.

"În urma agresiunii, conducătorul autosanitarei a suferit un traumatism ocular, pentru care a fost necesară evaluarea medicală de specialitate și efectuarea unei intervenții chirurgicale în cursul nopții", a transmis DSU.

​Ministerul Sănătății şi ministrul interimar Cseke Attila au condamnat atacul şi "agresiunile alimentate de speculații iresponsabile".

"Am luat act cu mare îngrijorare de incidentul din Cluj. Sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere pentru a funcționa, nu de agresiuni alimentate de speculații iresponsabile. Solicităm instituțiilor cu competențe fermitate maximă", a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății.

Şi DSU a transmis că urmează să fie stabilit de organele competente dacă incidentul produs la Recea-Cristur a fost influențat de informațiile false și zvonurile care circulă în mediul online cu privire la presupuse „ambulanțe negre” sau ambulanțe care ar „fura copii”.