Dan Voiculescu, avertisment despre criza energetică: „De peste 30 de ani, România stinge incendii în loc să construiască”

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu atrage atenția asupra unei vulnerabilități majore a statului român: lipsa strategiilor pe termen lung și tendința guvernelor de a reacționa doar atunci când crizele au izbucnit deja.

Într-o postare publicată pe blogul său, Dan Voiculescu pornește de la noua criză energetică și susține că România repetă, de fiecare dată, același scenariu: statul intră în regim de urgență, populației și companiilor li se cer sacrificii, sunt anunțate măsuri excepționale și sunt promise reforme, dar, odată depășit momentul critic, schimbările structurale sunt abandonate.

„Vine o criză, statul reacționează în regim de urgență. Se cer sacrificii de la industrie, de la cetățeni, de la companii. Se dau declarații ferme, se promit reforme. Apoi criza trece. Și, odată cu ea, dispar și reformele”, arată profesorul Dan Voiculescu.

În opinia sa, adevărata problemă nu este doar actuala situație din energie, ci incapacitatea României de a construi politici naționale care să depășească durata unui mandat electoral.

Dan Voiculescu consideră că marile strategii de dezvoltare și securitate ar trebui asumate de toate forțele politice responsabile, astfel încât proiectele esențiale pentru România să continue indiferent de schimbările de guvern.

„Cu experiența celor 80 de ani de viață și detașat de orice mize partizane, observ cum, de peste 30 de ani, aproape nimeni nu pare interesat să pună fundația pentru următorii douăzeci de ani. Pentru că fundația nu se vede în ciclul electoral următor”, subliniază acesta.

Profesorul avertizează că această abordare condamnă România să repete aceleași vulnerabilități: fiecare nouă criză găsește statul aproape la fel de nepregătit ca precedenta.

Mesajul său se încheie cu o metaforă dură la adresa politicilor conjuncturale, pe care le descrie drept soluții de tip „apă de ploaie”.

„Problemele noastre sistemice se vor rezolva doar dacă se va acționa temeinic, responsabil, pe termen lung. Nu așteptând să vină ploaia”, concluzionează Dan Voiculescu.