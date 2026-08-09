Loteria Română anunţă un report de 9,5 milioane de euro la Loto 6/49 şi de 3,85 milioane de euro la Noroc, pentru tragerea de duminică

Loteria Română anunţă un report de 9,5 milioane de euro la Loto 6/49 / sursă foto: Hepta

Categoria I a jocului Loto 6/49 înregistrează un report de peste 50,06 milioane de lei (peste 9,53 milioane de euro), în timp ce la Noroc depăşeşte 3,85 milioane de lei (peste 733.700 de euro), notează Agerpres.

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 22.400 de câştiguri în valoare totală de peste 2,14 milioane de lei.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,41 milioane de lei (peste 650.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 132.700 de lei (peste 25.200 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat de peste 598.400 de lei (peste 113.900 de euro).

De asemenea, la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 146.500 de lei (peste 27.900 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 33.000 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report de peste 349.200 de lei (peste 66.500 de euro).

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a înregistrat joi un câştig în valoare de 132.798,62 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Constanţa.