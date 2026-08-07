Grecia a redus prețurile în supermarketuri. Fermierii din Halkidiki au remarcat că turiștii din România cumpără mult ulei de măsline

Românii aflați în vacanță în Grecia cumpără din supermarketuri cantități mari de ulei de măsline cât încă sunt prețurile mici, deoarece se tem că că seceta va duce la scumpiri în perioada următoare. Fermierii din Halkidiki spun că turiștii români și bulgari își fac deja provizii pentru iarnă, scrie Novinite.

Supermarketurile din Grecia au început să reducă prețurile la mai multe produse de bază, în urma negocierilor cu guvernul. Unele ieftiniri au fost aplicate chiar înainte ca acordul oficial să intre în vigoare.

Uniunea Consumatorilor a anunțat că reducerile de preț se aplică deja la mai multe categorii de produse. Astfel, comparativ cu luna iulie a anului trecut, fructele și legumele sunt mai ieftine cu 7%, brânzeturile cu 2%, iar pastele cu 5%.

Procesul va continua pe tot parcursul lunii august, potrivit Ministerului Dezvoltării din Grecia. Ministrul Takis Theodorikakos a declarat că, până la sfârșitul lunii august, prețurile tuturor produselor de bază ar urma să scadă cu cel puțin 5%.

Reducerile se vor aplica între două și patru luni și vor viza o gamă largă de produse, printre care carne, pâine, făină, ouă și produse pentru curățenia locuinței.

Retailerii își ajustează prețurile pentru a-și păstra clienții și pentru a atrage noi cumpărători, în contextul presiunilor tot mai mari legate de costul vieții.

Uleiul de măsline se va scumpi însă

Prețul uleiului de măsline ar putea însă să crească. Producătorii avertizează că seceta ar putea duce la o scumpire semnificativă a acestui produs foarte popular în Grecia.

Fermierii din Halkidiki spun că turiștii, în special bulgarii și românii, cumpără deja cantități mari de ulei de măsline cât timp prețurile sunt încă mai mici și își fac provizii pentru sezonul de iarnă.