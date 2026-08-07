Cuie sudate și aruncate pe Autostrada Soarelui. "Persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte". Sursa foto: CNAIR/Facebook

CNAIR a avertizat că, în ultima perioadă, au fost deseori găsite pe partea carosabilă a Autostrăzii Soarelui A2 cuie sudate împreună, care sunt foarte periculoase pentru că pot provoca accidente rutiere.

Aceste obiecte metalice confecționate artizanal pot provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor.

"Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță", anunță CNAIR.

Pe lângă cuie, mai sunt găsite și obiecte care provin din încărcături neasigurate corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice.

Autoritățile cer șoferilor să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față, astfel încât să poată reacționa la timp în cazul apariției unor obstacole pe carosabil, și dacă observă astfel de obiecte pe partea carosabilă sau dețin informații cu privire la vehiculele din care acestea provin, să sesizeze de îndată Dispeceratul D.R.D.P. Constanța (0745349334)/CNAIR (021-9360), sau să apeleze numărul unic de urgență 112.