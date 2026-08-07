Imagini spectaculoase din dronă din timpul operațiunii de scufundare a barjelor în Dunăre

3 minute de citit Publicat la 09:39 07 Aug 2026 Modificat la 20:18 07 Aug 2026

A început operațiunea de scufundare a barjelor în cadrul intervenției de redirecționare a unei părți din debitul Dunării către brațul Bala. În total, vor fi scufundate vineri și sâmbătă patru barje, fiecare operațiune urmând să dureze între trei și patru ore.

UPDATE 19.45: Antena 3 CNN a filmat operațiunea de scufundare a barjelor, menită să mai aducă câteva zile în plus de funcționare Unității 2 de la Centrala de la Cernavodă.

UPDATE 14.45 A început operațiunea de scufundare a barjelor. Trei împingătoare le duc spre zona unde vor fi scufundate.

O singură barjă are nevoie de 3 - 4 ore pentru a fi scufundată.

Azi s-au făcut verificări, s-au făcut măsurători, s-au folosit și imagini din dronă, pentru a se vedea dacă operațiunea se poate desfășura fără probleme.

UPDATE 11:50 La această oră se fac măsurători din drona în zona malurilor și se verifică dacă sunt favorabili curenții, spun surse Antena 3 CNN.

Debitul apei s-a stabilizat, aspect important, pentru că se câștigă timp, arată sursele citate.

În cursul zilei de vineri "se ia în calcul" să fie scufundate două barje, iar sâmbătă, alte două.

Operațiunea a fost amânată de miercuri pentru joi, apoi de joi pentru vineri, după ce specialiștii au identificat riscuri legate de curenți, condiţii de siguranţă şi menţinere vaselor pe poziţie.

Dacă devierea debitului Dunării eșuează, Unitatea nr. 2 de la Cernavodă ar urma să fie închisă în câteva zile

"Se fac acum ultimele verificări. Ar trebui ca în următoarele ore să înceapă procedura propriu-zisă de scufundare a barjelor. Joi, operațiunea a fost amânată din cauza unor condiții de siguranță, astfel că a fost reprogramată toată această procedură pentru vineri dimineață.

Durează aproximativ 3 - 4 ore ca o singură barjă să fie scufundată prin umplere cu apă. În ceea ce privește situația de la Centrala nuclearoelectrică Cernavodă, pentru care se fac toate aceste operațiuni, n în acest moment funcționează normal reactorul numărul 2.

Însă dacă această procedură de scufundare a barjelor pentru creșterea nivelului apei nu va fi făcută, ar urma ca reactorul să fie oprit în următoarele 5 - 6 zile", a relatat Doriana Gligor, corespondent Antena 3 CNN.

Apele Române: Scufundarea barjelor se va face controlat, una câte una

"În urma analizelor tehnice desfășurate de specialiști, a fost stabilită soluția optimă de amplasare a barjelor, astfel încât să fie maximizat efectul de redirecționare a curentului către brațul vechi al Dunării.

Barjele au fost încărcate cu rocă, astfel încât să atingă un pescaj de 1,9 metri și vor fi scufundate controlat, una câte una, prin inundarea camerelor etanșe, în condiții de maximă siguranță.

Fiecare operațiune de scufundare este estimată să dureze între 3 și 4 ore.

Apele Române: Primele două barje vor fi scufundate la 500 de metri de intrarea pe brațul Bala

Primele două barje vor fi amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala.

Celelalte două vor fi poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului, pentru a crea două praguri artificiale care să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către brațul vechi al Dunării.

Obiectivul acestei intervenții este de a câștiga câțiva centimetri în plus ai nivelului apei în dreptul Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă și de a contribui la menținerea condițiilor hidrologice necesare în această perioadă caracterizată de debite extrem de scăzute.

Apele Române: Situația hidrologică rămâne dificilă

Din punct de vedere hidrologic, situația rămâne dificilă.

Debitul Dunării la intrarea în țară are astăzi de 1.400 mc/s (un nou minim istoric) și se va menține la această valoare pe parcursul întregii săptămâni, debitele intrând într-o perioadă de staționare, conform Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu încă 2 cm față de ziua precedentă. În prezent, nivelul este de -220 cm, iar, potrivit prognozei reactualizate a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, acesta este estimat să ajungă la -230 cm în data de 13 august. Acest lucru înseamnă că în 6 zile va scădea cu 10 cm pe zi, ceea ce înseamnă în medie cu 1-2 cm/zi.

Administrația Națională „Apele Române” monitorizează permanent evoluția situației hidrologice și, împreună cu toate instituțiile implicate, continuă implementarea măsurilor tehnice necesare pentru diminuarea efectelor generate de nivelurile excepțional de scăzute ale Dunării", se precizează în anunțul instituției, postat pe Facebook.