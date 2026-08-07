Premieră: Cercetătorii au creat în laborator primele virusuri proiectate cu ajutorul AI. „E îngrijorător”

1 minut de citit Publicat la 09:15 07 Aug 2026 Modificat la 17:58 07 Aug 2026

Oamenii de știință au folosit în timpul testelor un „cocktail” de bacteriofagi proiectați cu ajutorul inteligenței artificiale / sursă foto: Getty Images

Oamenii de știință au creat în laborator primele virusuri ale căror genomuri au fost proiectate cu ajutorul inteligenței artificiale, o premieră care ar putea accelera dezvoltarea unor noi tratamente împotriva infecțiilor bacteriene rezistente la antibiotice. Experții susțin însă că au îngrijorări cu privire la controlul şi siguranţa acestei tehnologii, potrivit The Guardian.

Virusurile concepute sunt bacteriofagi, un tip de virus care infectează exclusiv bacteriile și este folosit în tratarea unor infecții persistente.

Oamenii de știință au folosit în timpul testelor un „cocktail” de bacteriofagi proiectați cu ajutorul inteligenței artificiale, care a reușit să distrugă bacterii E. coli care deveniseră rezistente la bacteriofagii naturali.

Dr. Brian Hie, inginer chimist la Universitatea Stanford din California, spune că a folosit modele de limbaj genomic - echivalentul genetic al modelelor mari de limbaj (LLM) care stau la baza chatbot-urilor cu inteligenţă artificială.

Potrivit acestuia, inteligența artificială a proiectat rapid genomuri capabile să țintească bacterii specifice și să depășească mecanismele prin care acestea dezvoltă rezistență.

Cercetătorii susțin însă că această premieră ridică și întrebări legate de controlul și siguranța utilizării inteligenței artificiale în proiectarea organismelor biologice.

„Deşi acest lucru este promiţător pentru aplicaţiile din domeniul ştiinţelor vieţii, ridică totodată întrebări urgente privind biosiguranţa şi biosecuritatea.

Capacitatea de a compune genomuri virale folosind inteligenţa artificială generativă există acum; nu şi mecanismele necesare pentru a controla în siguranţă utilizarea acestei tehnologii”, susțin prof. Tom Inglesby şi dr. Moritz Hanke într-un articol de specialitate.

Rezultatele au fost publicate în revista Science.