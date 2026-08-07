"Amazonul lui Putin", în flăcări după un nou atac: Drone ucrainene au lovit un depozit aflat la peste 2.000 km, în interiorul Rusiei

Unul dintre depozitele companiei Wildberries, atacat din nou de Ucraina, cu drone. Sursa colaj foto: Telegram/Exilenova+

Un incendiu a izbucnit vineri dimineaţa la unul dintre depozitele "Amazonului lui Putin", după ce a fost atacat cu drone ucrainene. Reprezentanţii companiei Wildberries au transmis într-un comunicat că mai mulţi pompieri au fost chemaţi să stingă flăcările aprinse în urma bombardamentului. Atacul a avut loc în oraşul Ekaterinburg, situat la peste 2.000 km, în interiorul Rusiei, relatează Ukrainska Pravda şi Kyiv Post. Agenția Federală pentru Transport Aerian a Rusiei a instituit, temporar, restricții pentru zborurile care decolează și aterizează pe Aeroportul Koltsovo din Ekaterinburg.

Autoritățile din regiunea Sverdlovsk, Rusia, au emis o alertă privind un posibil atac cu drone, în timp ce canalele de Telegram au relatat că un depozit al retailerului online rus Wildberries din Ekaterinburg, situat la aproape 2.000 de kilometri de linia frontului, ar fi fost lovit.

Un incendiu a izbucnit vineri într-un centru logistic al gigantului rus al comerţului online Wildberries la Ekaterinburg, în Ural, în urma unui nou atac împotriva depozitelor acestei companii, care este ţinta dronelor ucrainene de la jumătatea lui iulie, informează AFP.

"Pompieri au fost desfăşuraţi la centrul logistic al companiei la Ektarinburg, în regiunea Sverdlovsk, unde un incendiu a izbucnit din cauza unui atac", a anunţat într-un comunicat Wildberries.

Întreprinderea dă asigurări că personalul a fost evacuat. Recepția noilor livrări a fost restricționată temporar, coletele fiind redirecționate către alte centre logistice, au mai scris jurnaliştii de la Ukrainska Pravda.

Guvernatorul regional, Denis Passler, a declarat că trei drone s-au prăbuşit pe acoperişul centrului logistic vineri dimineaţă, fără a face victime, conform sursei citate.

Potrivit Astra, Agenția Federală pentru Transport Aerian a Rusiei (Rosaviatsia) a impus anterior restricții temporare pentru aterizarea și decolarea aeronavelor de pe Aeroportul Koltsovo din Ekaterinburg.

De la mijlocul lunii iulie, Ucraina a lovit aproximativ douăzeci de centre aparţinând Wildberries – o platformă de cumpărături online foarte populară, adesea denumită "Amazonul rusesc" sau "Amazonul lui Putin" – în aproape fiecare colţ al Rusiei şi în Peninsula Crimeea anexată, relatează AFP. Cunoscuta companie este controlată de persoane din cercul apropiat al preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin.

Primele atacuri, din noaptea de 17 spre 18 iulie, au făcut opt morţi şi aproape 90 de răniţi în locuri din regiunea Moscovei şi din regiunea Tambov (centru-vest), potrivit AFP.

De atunci, atacurile cu drone ucrainene au vizat centre din apropiere de Sankt Petersburg (nord-vest), Simferopol în Crimeea, Krasnodar şi Volgograd (sud) şi Samara (Volga).

La mai bine de patru ani de la începerea ofensivei ruseşti de amploare împotriva Ucrainei, diplomaţia este într-un punct mort, iar ambele ţări îşi intensifică atacurile la distanţă, ceea ce duce la un număr tot mai mare de victime civile.