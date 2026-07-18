Ucraina a lovit „Amazonul rusesc”: 8 morți, 62 de răniţi şi pagube uriaşe la depozitele Wildberries

sursa: captură foto X / @Gerashchenko_en

Cel puţin 62 de persoane au fost rănite iar 8 oameni au murit în urma unui atac cu drone asupra unui centru logistic al retailerului online Wildberries din regiunea Moscova, a anunţat guvernatorul Andrei Vorobiov, scrie The Moscow Times.

„Majoritatea răniţilor au fost diagnosticaţi cu răni provocate de şrapnel şi explozii de mină, leziuni cerebrale traumatice, fracturi, arsuri şi inhalare de fum”, a scris Vorobiov pe Telegram. El a precizat că 40 dintre răniţi se află în spitale – nouă în stare gravă şi 31 în stare moderată –, restul nefiind nevoiţi să fie internaţi.

Moscow region, Russia: Wildberries warehouses are on fire.



▪️ Kotovsk, Tambov region: Wildberries logistics hub.

▪️ Noginsk, Moscow region: oil depot.

▪️ Elektrostal, Moscow region: Wildberries warehouse.



In addition, 13 Russian shadow fleet vessels were struck in the Black and… pic.twitter.com/0M4cMGaIOZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 18, 2026

Cei mai mulţi dintre răniţi, respectiv 57 de persoane, se aflau la Elektrostal, a spus Vorobiov.

Acolo este amplasat cel mai mare centru logistic al Wildberries, care procesează zilnic peste 7 milioane de articole.

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

„Astăzi, loviturile noastre la distanţă lungă şi-au atins ţintele în trei zone de pe teritoriul rus, precum şi pe pământul nostru aflat temporar sub ocupaţie şi pe mare. În special, ca răspuns la atacurile ruseşti asupra infrastructurii noastre civile şi asupra oraşelor şi comunităţilor noastre, au fost lovite două mari centre logistice - în regiunile Moscova şi Tambov, la peste 500 şi, respectiv, aproape 700 de kilometri de linia frontului. Agresorul le folosea pentru a aproviziona cu componente aflate sub sancţiuni producţia de drone şi echipamentele de navigaţie. A fost lovit şi un obiectiv petrolier. În plus, loviturile ucrainene cu rază medie au vizat ţinte în apele Mării Azov şi ale Mării Negre, precum şi în Crimeea noastră aflată temporar sub ocupaţie. Le mulţumesc luptătorilor din Forţele Sistemelor Fără Pilot, Forţelor pentru Operaţiuni Speciale, Forţelor Armate ale Ucrainei, Serviciului de Securitate al Ucrainei şi Serviciului de Informaţii al Apărării din Ucraina - fiecărei unităţi a Forţelor de Apărare ale Ucrainei - pentru executarea precisă şi coordonată a acestor misiuni. Slavă Ucrainei!”, a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe platforma X.

Potrivit unor surse din domeniul imobiliar citate de Vedomosti, pierderile companiei s-ar putea ridica la aproximativ 50 de miliarde de ruble. Pe lângă parcul logistic din Elektrostal, Wildberries a pierdut, în urma atacului cu drone, şi un depozit de mari dimensiuni din regiunea Tambov.

Valoarea celor două centre este estimată la circa 20 de miliarde de ruble, însă, ţinând cont de echipamentele şi de marfa stocată în interior, pagubele totale ar putea atinge 50 de miliarde de ruble.

Refacerea infrastructurii avariate va dura, spun aceleaşi surse, între unu şi doi ani. Potrivit informaţiilor publicaţiei The Bell, Wildberries ar fi putut pierde până la 15% din capacitatea sa de depozitare.