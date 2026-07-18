Ucraina a bombardat depozitele "Amazonului rusesc", Wildberries. În atacul asupra regiunii Moscova au murit opt oameni

În atacul asupra regiunii Mosova au murit opt oameni. Sursa foto: captură video

Un atac cu drone ucrainene asupra a două centre logistice care aparţin retailer-ului Wildberries, supranumit şi "Amazonul Rusiei", s-a soldat cu cel puțin opt morți în Rusia și un incendiu într-un depozit de petrol din regiunea Moscova a dus la evacuarea unei maternități, notează Agerpres.

'Șapte angajați de noapte au fost uciși când drone dușmane au lovit un centru logistic al Wildberries', a postat pe Telegram guvernatorul Evgheni Pervîșov, precizând că atacul, care s-a produs la Kotovsk, s-a soldat de asemenea cu 24 de răniți.

Un alt depozit al Wildeberries situat la Elektrostal, în regiunea Moscova, a fost lovit în urma căderii unei drone, potrivit guvernatorului Andrei Vorobiov, care a adăugat că o persoană a murit și că 37 sunt rănite.

Un incendiu s-a declanșat și 'într-un depozit de petrol la Noghinsk', a adăugat el, precizând că două persoane au fost rănite și că o maternitate din apropiere a fost evacuată 'din motive de securitate'.

O jurnalistă a AFP a văzut o coloană groasă de fum care se ridica deasupra acestei comune sâmbătă dimineață, precum și mai multe vehicule de pompieri îndreptându-se spre Moscova.

Ucraina a atacat cu 370 de drone

Regiunea a fost vizată de peste 370 de drone în cursul nopții, a anunțat primarul capitalei, Serghei Sobianin. 'Majoritatea au fost doborâte de apărarea antiaeriană în timp ce se aflau încă departe. 64 de drone dușmane au fost distruse în apropiere de Moscova', a scris el pe Telegram.

'Două mari instalații logistice au fost lovite - în regiunile Moscova și Tambov, la peste 500 și aproape la 700 km de linia frontului', a postat pe platforma X președintele ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că aceste centre erau utilizate 'pentru a furniza componente sub sancțiuni menite producerii de drone și de echipamente de navigație'.

În Ucraina, lovituri rusești s-au soldat cu un mort și treisprezece răniți.

În Marea Neagră, o navă sub pavilionul Antigua și Barbuda a fost lovită. O persoană a murit și trei au fost rănite, potrivit guvernatorului regiunii Odesa, Oleg Kiper.

Potrivit Ministerelor de Interne și al Transporturilor, precum și autorităților locale, o familie de cinci persoane în regiunea Cernigov (nord-est), patru persoane pe o navă sub pavilionul Insulelor Marshall și un bărbat din Herson (sud), au fost de asemenea răniți.