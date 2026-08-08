WSJ: Serviciile americane cred că drona cu explozibili găsită pe Aeroportul din Leipzig e a Moscovei

Cercetări pe aeroportul german Leipzig, în zona unde a fost găsită drona, 6 august 2026. Sursa foto: Hepta

O dronă care transporta explozibili, găsită pe aeroportul din Leipzig, Germania, aparține cel mai probabil Moscovei, a relatat Wall Street Journal, citând serviciile de informații americane, scrie The Kyiv Independent.

Detaliile apar la câteva zile după ce un avion-cargo ucrainean încărcat cu muniție a fost vizat de o dronă purtătoare de explozibili pe aeroportul german Leipzig/Halle, în noaptea de 4 august, potrivit presei germane.

Zborurile de pe aeroport au fost suspendate peste noapte, pe 5 august, după ce o „dronă modificată” a fost observată și, ulterior, găsită lângă un avion de transport ucrainean An-124 al companiei Antonov Airlines, iar un al doilea „obiect zburător neidentificat” s-a ciocnit de un avion-cargo DHL care ateriza.

Autoritățile investighează în continuare a doua dronă, cea care s-a ciocnit de avion, potrivit Wall Street Journal.

Vestea vine în contextul în care rapoarte ale serviciilor de informații americane au readus în atenție temerea că președintele rus Vladimir Putin ar putea provoca o națiune NATO printr-un atac limitat chiar din această toamnă, a relatat Wall Street Journal.

Potrivit publicației, oficialii de la Washington considerau anterior că un atac asupra unui aliat NATO nu ar avea loc atâta timp cât Rusia este preocupată de războiul său din Ucraina. Noua convingere a serviciilor de informații americane se aliniază unui șir de avertismente similare formulate de oficiali europeni în ultimele luni.

Citând rapoarte ale poliției, Süddeutsche Zeitung a scris că avionul companiei Antonov Airlines transportase un tip nespecificat de muniție militară din Franța la Leipzig, care se afla încă la bord în momentul în care drona a fost găsită.

Publicația a mai precizat că drona transporta Semtex, un exploziv de uz militar. Cei din spatele tentativei de atac nu au fost încă identificați.

Într-o declarație din 5 august, ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a descris incidentul drept un „scenariu de atac hibrid”. El nu a numit Rusia, însă Kremlinul poartă de câțiva ani un război hibrid menit să destabilizeze țările europene.

„Amenințările cu drone, inclusiv cele hibride, ne sunt cunoscute din trecut. Faptul că o dronă – înarmată cu explozibili – se află însă pe teritoriul unui aeroport reprezintă un nou scenariu de amenințare”, a spus el.

Incidente cu drone suspectate de legături cu Rusia au perturbat în mod repetat aeroporturi din întreaga Europă, provocând suspendări și devieri de zboruri.

Aeroportul Leipzig/Halle servește drept bază pentru compania ucraineană Antonov Airlines încă de la scurt timp după declanșarea invaziei ruse pe scară largă. Potrivit publicației germane Bild, patru avioane-cargo ucrainene se aflau pe aeroport în momentul presupusului atac.