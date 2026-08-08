Zelenski spune că SUA vor oferi Ucrainei rachete Patriot lunar: „Tot nu sunt suficiente”

1 minut de citit Publicat la 19:54 08 Aug 2026 Modificat la 19:54 08 Aug 2026

Statele Unite au reluat complet schimbul de informații cu Ucraina, după suspendarea temporară din 2025. Foto: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, sâmbătă, că SUA vor furniza lunar rachete pentru sistemele Patriot către Ucraina, însă numărul acestora nu este suficient pentru nevoile apărării aeriene ucrainene, scrie Ukrainska Pravda.

Zelenski nu a menționat câte rachete ar urma să primească Ucraina în fiecarelună și nici dacă este vorba despre un nou acord cu SUA sau despre unul încheiat anterior, care va rămâne în vigoare.

„În ce direcţii se poate rezolva această problemă? În primul rând, cine dispune de sisteme antibalistice? Producătorul, adică SUA. Pot aceştia să ne ajute? Lucrăm la asta. Ne vor aloca rachete în fiecare lună?

Da, avem un acord în acest sens. Sunt suficiente aceste rachete? În 2026, am vorbit deja despre asta... numărul acestor rachete va scădea în 2026”, a declarat Volodimir Zelenski, într-o conferinţă de presă la Belgrad, susţinută alături de gazda sa, preşedintele Aleksandar Vucic.

Ucraina și SUA au convenit anterior asupra furnizării de rachete de interceptare pentru sistemele Patriot, însă detaliile privind un calendar lunar al livrărilor nu au fost făcute publice.

De altfel, Ucraina cerea licențe pentru rachetele Patriot încă de acum doi ani, însă administrația Biden a refuzat fără explicații.

Oficialii ucraineni au declarat pentru Kyiv Independent că, dacă administrația americană precedentă ar fi aprobat propunerea, Ucraina ar putea produce deja rachetele-interceptor necesare pentru a-și apăra orașele de atacurile balistice tot mai intense ale Rusiei.

„Am încercat să facem asta și am sugerat diverse variante, dar ni s-a spus pur și simplu «nu», fără nicio explicație”, a declarat un oficial ucrainean familiarizat cu discuțiile.

Aproape doi ani mai târziu, Ucraina a revenit exact la aceeași solicitare – doar că acum în circumstanțe mult mai dificile.

Rusia și-a intensificat dramatic atacurile cu rachete asupra Kievului și a altor orașe, în timp ce Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete-interceptor Patriot.

Urgența a fost pe deplin vizibilă în timpul atacului rusesc din 1 august. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Moscova a lansat 35 de rachete, dintre care 27 balistice. Cele mai multe au vizat Kievul. Ucraina a interceptat doar două dintre ele.

Noul demers pentru obținerea licențelor de producție a venit chiar în momentul în care Trump părea să dea înapoi de la semnalele anterioare, potrivit cărora le-ar putea aproba.