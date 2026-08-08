Imperiul celei mai bogate femei din Rusia se destramă în flăcări. Cine e Tatiana Kim, șefa Amazonului rusesc

Tatiana Kim. sursa foto: Hepta

Tatiana Kim, cea mai bogată femeie din Rusia și cofondatoarea Wildberries – răspunsul Rusiei la Amazon –, își vede imperiul de afaceri mistuit de flăcări: de la mijlocul lunii iulie, Ucraina a lovit cel puțin 23 de depozite ale companiei, distrugând mărfuri de miliarde de dolari și ucigând nouă angajați. Este pentru prima dată când Kievul vizează în mod sistematic o singură afacere privată, în încercarea de a aduce războiul mai aproape de casă pentru ruși și de a spori presiunea asupra lui Vladimir Putin, scrie The New York Times.

A construit răspunsul Rusiei la Amazon. A navigat prin politica de la Kremlin în vreme de război. Și și-a învins fostul soț – tatăl celor șapte copii ai săi – într-o dispută de afaceri plină de resentimente, care a inclus un schimb de focuri mortal în apropiere de Piața Roșie.

Dar Tatiana Kim, cofondatoarea miliardară a platformei online Wildberries și cea mai bogată femeie din Rusia, se confruntă acum cu o provocare mult mai mare. Atacurile aeriene ucrainene îi distrug facilitățile companiei și amenință însăși supraviețuirea imperiului ei de afaceri.

După luni întregi de atacuri asupra rafinăriilor de petrol rusești, care au provocat penurii de carburant la nivel național, Ucraina și-a extins campania aeriană asupra depozitelor Wildberries din întreaga Rusie. Kievul a vizat până acum cel puțin 23 de facilități Wildberries, lovindu-le noapte de noapte de la mijlocul lunii iulie, mărfuri în valoare de miliarde de dolari transformându-se în fum. Nouă dintre angajații companiei au fost uciși.

Atacurile marchează o nouă etapă a conflictului, Kievul vizând în mod agresiv, pentru prima dată, o singură afacere privată. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, încearcă să aducă războiul mai aproape de casă pentru mai mulți ruși, în speranța că nemulțumirea și disconfortul tot mai mari din societatea rusă vor spori presiunea asupra președintelui Vladimir V. Putin de a pune capăt războiului.

Kievul a susținut că Wildberries, care reprezintă aproximativ 10% din totalul vânzărilor cu amănuntul din Rusia, este o țintă legitimă, deoarece furnizează bunuri soldaților ruși.

Într-un mesaj video difuzat la finalul lunii trecute, Kim a condamnat ceea ce a descris drept „atacuri teroriste”. Ea susține că bunurile pe care le vindea Wildberries nu se deosebeau cu nimic de cele oferite de platforme precum Amazon sau gigantul chinez Alibaba.

„Nu există logică, bun-simț sau raționalitate în acțiunile teroriștilor și nici nu pot exista”, a spus Kim, referindu-se la ucraineni. Ea a afirmat că „inamicul” încearcă să „exercite presiune, să destabilizeze și să provoace panică și șoc în rândul unui număr mare de oameni”.

Loviturile afectează Wildberries, și piața de retail rusească în general, într-un moment în care economia țării se confruntă deja cu dificultăți – deși pagubele sunt neînsemnate în comparație cu distrugerile provocate de Rusia în Ucraina.

Cheltuielile consumatorilor ruși pentru produse nealimentare pe platforme precum Wildberries au scăzut drastic în ultimele săptămâni, din cauza atacurilor aeriene, arată o notă de cercetare a SberIndex, divizia de analiză a băncii de stat Sberbank.

Wildberries a pierdut până la o treime din spațiul său de depozitare și mărfuri în valoare de până la 480 de miliarde de ruble (5,9 miliarde de dolari) în urma atacurilor ucrainene, potrivit Data Insight, o firmă de consultanță în comerț electronic cu sediul la Moscova.

Wildberries „aproape că a rămas fără cele mai mari depozite ale sale”, a declarat Serghei Semko, analist la Data Insight. „În fiecare zi, un depozit după altul este distrus metodic”, a adăugat el.

Ce se va întâmpla în cele din urmă cu Wildberries va depinde în parte de cât timp vor continua loviturile Ucrainei și de cât de eficient și de rapid își va adapta Kim logistica firmei. Va depinde, de asemenea, de ce fel de despăgubiri va reuși să obțină din partea statului rus.

Născută într-o familie rusă de etnie coreeană, Kim este o fostă profesoară de engleză care a lansat Wildberries în 2004, împreună cu soțul ei, Vladislav Bakalciuk, sub forma unui site care vindea haine din cataloage europene.

De-a lungul anilor, Wildberries a crescut până a devenit un pilon al economiei de consum rusești, cu aproape 95.000 de puncte de ridicare deschise în toată țara și cu peste jumătate din populația țării făcând cumpărături cel puțin o dată pe lună. Invazia lui Putin în Ucraina a făcut platforma și mai importantă, pe măsură ce companiile occidentale s-au retras de pe piață.

În 2024, Kim a gestionat o fuziune cu o firmă rusească de publicitate stradală, mediată, potrivit relatărilor, de Kremlin. Tranzacția a fost denunțată drept o preluare ostilă de către soțul ei. La un moment dat, acesta s-a prezentat la sediul Wildberries din Moscova cu un grup de ceceni înarmați, ceea ce a dus la un schimb de focuri soldat cu doi morți și șapte răniți. Kim și Bakalciuk și-au finalizat divorțul în anul următor.

Confruntată cu o nouă criză, și mai gravă, Kim, în vârstă de 50 de ani, se străduiește din răsputeri să se adapteze.

În mesajul ei video, ea a spus că Wildberries trecea la descentralizarea distribuției și își refăcea infrastructura logistică cât de repede posibil. Într-o postare online de joi, ea a afirmat că firma purta discuții cu autoritățile regionale și cu comercianții, adăugând că „se lucrează intens și la măsuri ample de sprijin la nivel federal”.

Compania a făcut două runde de plăți voluntare către peste 80.000 de comercianți mici și mijlocii și a introdus o asigurare limitată, pe care vânzătorii o pot cumpăra pentru cazurile de atacuri cu drone. Guvernul rus lucrează, la rândul său, la un pachet de ajutor pentru comercianții de pe Wildberries, care va include reduceri fiscale și perioade de grație, a declarat săptămâna aceasta Aleksei Sazanov, ministrul adjunct de finanțe.

Dar, în timp ce comercianții găsesc oarecare alinare, angajații Tatianei Kim se tem acum pentru siguranța lor. O angajată de 24 de ani a unui depozit Wildberries din Sankt Petersburg, care a vorbit sub protecția anonimatului din motive de securitate, a spus că a simțit o frică lăuntrică cumplită în timp ce dronele ucrainene aruncau în aer depozitele Wildberries din regiune.

După ce au fost lovite depozitul în care lucra ea și un altul din apropierea casei sale, a decis să renunțe la slujbă, deși îi plăcuse munca.

Și antreprenorii independenți care își vând produsele prin Wildberries resimt neliniștea.

Katerina Kordik, în vârstă de 44 de ani, își construise o afacere din vânzarea de bijuterii în stil boho aduse din Asia, care ajunsese suficient de prosperă cât să-și întrețină familia de cinci persoane.

Ea a pierdut aproximativ o treime din stoc, inclusiv cele mai scumpe piese de artizanat, în primul atac ucrainean asupra unui depozit Wildberries, de lângă Moscova, luna trecută. Mai avea încă multe produse depozitate în altă parte, dar, pe măsură ce tot mai multe depozite Wildberries erau aruncate în aer de la o zi la alta, nu-și mai putea recupera marfa.

Apoi, un atac de săptămâna aceasta asupra unui depozit Wildberries din Tula, la sud de Moscova, i-a distrus jumătate din marfă. Astăzi, doar aproximativ 100 dintre cele circa 2.000 de produse ale ei mai sunt disponibile la vânzare, a spus ea.

Pentru prima dată în viață, a apelat la ajutorul unui psihiatru, a mărturisit ea.

„Dacă trăiești într-o țară aflată în război, ar fi ciudat să te aștepți ca acesta să nu te ajungă la un moment dat”, a spus Kordik. Ea a adăugat că încearcă să ia asta ca pe o lecție, „să învăț să fac față situațiilor în care nimic nu depinde de tine, în care nu poți face nimic și pur și simplu atârni în această incertitudine”.

Kim se confruntă și cu presiunea concurenței. Cunoscătorii industriei observă deja semne că vânzătorii fug spre Ozon, a doua cea mai mare platformă de comerț electronic din Rusia, care are o structură logistică mai descentralizată și care nu a fost vizată de Kiev.

În multe locuri, Wildberries funcționează în continuare normal. Compania are o infrastructură logistică și IT atât de sofisticată, încât nu are cum să se prăbușească doar pentru că o parte dintre depozitele sale au fost avariate sau distruse, a spus un fost director Wildberries, care a vorbit sub protecția anonimatului din cauza unor obligații contractuale anterioare.

Deși Ucraina a acuzat Wildberries că vinde bunuri cu destinație militară, inclusiv piese de schimb pentru drone și echipamente de navigație, Kim a denunțat loviturile drept „atacuri asupra unor oameni pașnici”.

Wildberries precizează explicit în regulamentul său că vânzarea de arme și armament este interzisă.

Cu toate acestea, se știe că mulți susținători și membri ai familiilor soldaților ruși cumpără de pe site echipamente precum veste antiglonț și căști. Sunt disponibile drone și alte produse care pot fi folosite pe front.

O verificare făcută de The New York Times a constatat că, la începutul lunii august, pe site se vindeau drone FPV, precum și role de cablu din fibră optică, care pot fi atașate dronelor pentru a le ghida.

Un anunț – marcat drept „stoc epuizat” – oferea o dronă cu sistem de lansare pentru materiale explozive. În secțiunea de „întrebări”, unii utilizatori și-au exprimat îngrijorări de ordin legal. Alții întrebau despre reduceri la achizițiile în cantități mari, menționând unitatea militară rusă pentru care intenționau să cumpere dronele.

The New York Times nu a putut verifica dacă vreuna dintre drone a fost efectiv cumpărată sau expediată.

Un potențial cumpărător a întrebat în secțiunea de întrebări dacă drona putea fi folosită pentru operațiunea militară specială, termenul folosit de Kremlin pentru război. Vânzătorul a răspuns: „Bună ziua, da”.