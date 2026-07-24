Incendiu de proporții la Sankt Petersburg, după ce Ucraina a lovit "Amazonul lui Putin" pentru a cincea oară în ultima săptămână

Imagine surprinsă după incendiul izbucnit la un depozit Wildberries din Sankt Petersburg, în urma unui atac cu drone ucrainene, vineri, 24 iulie 2026. Sursa foto: Telegram/Exilenova_plus

Centre logistice care aparţin gigantului de comerț on-line Wildberries din Rusia au fost vizate de atacuri în orașele Sankt Petersburg și Tver pentru a cincea oară în ultima săptămână, potrivit autorităţilor locale şi relatărilor din presa rusă. Atacul de amploare cu drone ucrainene din noaptea de joi spre vineri a inclus şi zone din Crimeea ocupată de Rusia, au transmis The Kyiv Independent şi Ukrainska Pravda.

Ucraina lovise depozite ale "Amazonului lui Putin", aşa cum a fost supranumit retailerul online Wildberries, care este controlat de persoane din cercul apropiat al preşedintelui Federaţiei Ruse, în urmă cu două nopţi. Iar în urma bombardamentelor s-au înregistrat incendii violente, dar şi victime.

Orașul Sankt Petersburg, precum și regiunile Leningrad și Tver au fost atacate în cursul nopţii trecute de Forțele Armate ale Ucrainei, iar în urma loviturilor cu drone au izbucnit incendii la depozitele companiei Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, au scris jurnaliştii publicaţiei Ukrainska Pravda.

"Locuitorii orașului și ai regiunii au auzit explozii. Deasupra Sankt Petersburgului se vede fum", a transmis un canal rusesc de Telegram.

Pe reţelele sociale au apărut mai multe înregistrări cu incendiul care a izbucnit la unul dintre depozitele aparţinând companiei ruse de comerţ online Wildberries. Un jurnalist AFP aflat la faţa locului a observat un nor dens de fum gri ridicându-se deasupra oraşului, potrivit Agerpres.

Guvernatorul Aleksandr Beglov a declarat, într-un mesaj publicat pe reţelele sociale, că "Sankt Petersburg a fost atacat de vehicule aeriene fără pilot cu utilizare militară". Conform acestuia, lovitura a vizat obiective de infrastructură civilă. Oficialul a precizat că au fost mobilizate echipe pentru gestionarea consecinţelor atacului, fără a oferi alte detalii.

Compania Wildberries, foarte populară în Rusia, a mai fost ţinta a două atacuri în ultimele zile. Unul dintre acestea, produs în apropiere de Moscova, s-a soldat cu moartea a opt angajaţi din tura de noapte şi cu incendii care au distrus aproape în totalitate instalaţiile.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a susţinut că Wildberries depozitează şi expediază componente aflate sub sancţiuni, destinate producţiei de echipamente militare.

Într-un comunicat publicat pe reţelele sociale, Wildberries a anunţat că două dintre depozitele sale din Sankt Petersburg şi-au suspendat temporar activitatea, fără a preciza motivul.

În ultimii ani, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra unor oraşe ruse aflate la mare distanţă de frontieră, pe care le prezintă drept represalii pentru bombardamentele aproape zilnice efectuate de Rusia în cadrul invaziei lansate în februarie 2022.

Campania, pe care Kievul o descrie drept o strategie de lovituri cu rază lungă de acţiune, a vizat în principal infrastructura petrolieră a Rusiei şi a contribuit la apariţia unei crize de carburanţi în unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume.

Potrivit unei centralizări realizate de AFP pe baza declaraţiilor autorităţilor locale şi a informaţiilor din presa rusă, din luna iunie aproximativ 90% dintre regiunile Rusiei s-au confruntat cu raţionalizarea sau deficitul de carburanţi.