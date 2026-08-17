Aproape 300 de migranți au fost arestați în Maroc în timp ce încercau să treacă în exclava spaniolă Ceuta

Migranți, majoritatea marocani, se adună într-un protest prin care cer azil pe plaja El Trampolín, pe 16 august 2026, în Ceuta, Spania. Temerile privind un al doilea val de treceri ale migranților în exclava spaniolă Ceuta, din nordul Africii, s-au intensificat în urma unor apeluri anonime pe rețelele sociale și a unor zvonuri false online care susțin că frontiera cu Marocul se va deschide. Acest lucru survine după criza de la sfârșitul lunii iulie, când zeci de mii de oameni au luat cu asalt frontiera din cauza dezinformării legate de o hotărâre a unei instanțe spaniole. sursa foto: Getty

Forțele de securitate marocane au dispersat sâmbătă sute de migranți care se ascunseseră lângă Castillejos în încercarea de a ajunge la Ceuta. Operațiunea are loc la câteva săptămâni după tentativa de trecere în masă soldată cu 141 de morți, scrie Euronews.

Forțele de securitate marocane au anunțat sâmbătă că au împiedicat sute de persoane să treacă în Ceuta. Potrivit relatărilor, grupul, format în majoritate din migranți originari din Africa Subsahariană, se ascunsese la periferia orașului Fnideq, cunoscut în spaniolă drept Castillejos.

Presa marocană relatează că 294 de persoane au fost arestate, 46 dintre ele fiind marocani, iar restul provenind din Africa Subsahariană.

Potrivit unor surse de securitate marocane citate de agenția de presă EFE, incidentul a avut loc într-o zonă muntoasă la sud-vest de Ceuta, unde forțele de ordine au intervenit pentru a dispersa grupul.

Aceleași relatări arată că migranții rămân în zonă și că, deocamdată, nu a existat o nouă tentativă de apropiere de gardul de frontieră.

Chams Edine Yakoub, 25 de ani, un migrant sudanez care spera să treacă în Ceuta, a declarat pentru AFP că își căuta o șansă. „În Ceuta, în Europa, oamenii sunt mai bine îngrijiți”, a spus el. „Aici nu există muncă. Nu există bani. Nu există locuințe. Nu există absolut nimic, jur”.

Această ultimă tentativă survine la doar două săptămâni după trecerea în masă a aproximativ 72.000 de bărbați, majoritatea marocani, în Ceuta, teritoriu spaniol. Marea majoritate a acestora au fost, între timp, returnați în Maroc.

Desfășurare de forțe polițienești și controale pe căile de acces

Centrul orașului Fnideq s-a trezit într-o dimineață de sâmbătă liniștită, deși sub o prezență polițienească masivă. Autoritățile spun că au menținut puncte de control pe principalele drumuri care duc spre oraș, în special pe rutele care vin dinspre Tétouan și Tanger.

În primele ore ale dimineții, supravegherea a fost intensificată pe uscat și pe mare în jurul frontierei cu Ceuta, la operațiune participând ambarcațiuni rapide ale Marinei Regale Marocane și drone de supraveghere.

În ciuda operațiunii, o tânără de 17 ani a reușit să ajungă la Castillejos în timpul nopții și a declarat pentru EFE că venise din Tétouan cu un autobuz oprit la trei puncte de control pe cei aproximativ 35 de kilometri dintre cele două orașe, ceea ce subliniază amploarea controalelor efectuate de Maroc în zonă.

Operațiunea de sâmbătă face parte dintr-o desfășurare de forțe mai amplă organizată de Rabat pentru a preveni o trecere în masă în Ceuta, la care se făcuse apel pe rețelele sociale.

Apelul a venit la doar câteva săptămâni după tragedia din 30 și 31 iulie, când zeci de mii de oameni au trecut pe jos și înot spre enclava spaniolă. Potrivit organizațiilor umanitare, acel episod s-a soldat cu cel puțin 141 de morți, unul dintre cele mai ridicate bilanțuri înregistrate vreodată la frontiera dintre Maroc și Spania.