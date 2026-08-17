Rusia construiește baze secrete pentru noile sale drone, de unde poate lovi în adâncimea teritoriului NATO: "O amenințare în creștere"

Analiștii avertizează că tehnologia aflată într-o evoluție rapidă ar putea fi folosită și împotriva Europei în cazul unui război. Sursa foto: Getty Images

Rusia ar fi instalat baze secrete capabile să lanseze drone de mare putere în adâncimea teritoriului NATO. O investigație a publicației The Telegraph dezvăluie existența a 10 baze ale Kremlinului dotate cu rampe de lansare construite recent pentru cele mai avansate drone kamikaze cu rază lungă de acțiune ale Moscovei.

Unele dintre baze sunt deja folosite pentru a lovi intens Ucraina, apropierea lor de graniță facilitând atacurile aeriene masive lansate dincolo de sistemele de apărare antiaeriană ale Kievului, aflate în declin.

Dar acestea reprezintă și o amenințare pe termen lung pentru aliații NATO, plasându-i în raza de acțiune a dronelor de atac de înaltă tehnologie ale lui Vladimir Putin, scrie publicația britanică.

Analiștii avertizează că tehnologia aflată într-o evoluție rapidă ar putea fi folosită și împotriva Europei în cazul unui război, unele dintre baze aducând cele mai puternice drone rusești în raza de acțiune a Varșoviei.

Raza de acțiune a rachetelor rusești de la locurile de lansare

Oficiali europeni și americani din serviciile de informații consideră că Rusia analizează posibilitatea unei provocări armate pe teritoriul Poloniei, a unor atacuri cu rachete sau drone asupra infrastructurii critice ori a unor atacuri sub steag fals atribuite Ucrainei.

Un oficial NATO a declarat pentru The Telegraph că alianța militară este „pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat” și va continua să „își consolideze capacitatea de a descuraja și de a se apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv din partea dronelor”.

Folosind documente scurse și imagini din satelit, The Telegraph a identificat cel puțin 59 de șine de lansare noi – piste mecanice de ghidare folosite la decolarea dronelor cu aripi fixe, în locul unei piste tradiționale – de-a lungul graniței Rusiei cu Belarus și Ucraina.

Unele dintre huburile pentru drone au fost amenajate pe foste baze militare și aeroporturi civile, în timp ce alte rampe de lansare au fost construite în zonele rurale ale Rusiei.

Imaginile analizate de DroneSec, o companie de informații specializată în drone, au arătat că aproximativ 20 dintre șinele instalate recent par să aibă o lungime mai mare, ceea ce indică faptul că pot fi folosite pentru lansarea celor mai noi drone de atac rusești cu rază lungă de acțiune.

Moscova își modernizează rapid versiunea proprie a dronei iraniene Shahed, desfășurând variante mai noi, cu propulsie cu reacție, capabile să atingă ținte aflate la aproape 620 de mile distanță. Folosirea noilor variante de la bazele identificate ar pune capitala Poloniei în raza de acțiune a lui Putin.

Nu există indicii că Rusia ar planifica un astfel de atac, însă liderii NATO se pregătesc pentru un posibil conflict viitor.

Kremlinul susține că și variantele mai lente și mai vechi ale dronelor ar putea ajunge până la țărmurile Marii Britanii, însă este foarte probabil ca orice tentativă de a lovi Marea Britanie de la bazele respective să fie interceptată.

Cele mai noi variante, denumite Geran-4 și Geran-5, pot zbura suficient de repede pentru a evita sistemele de apărare antiaeriană, transportând în același timp o încărcătură de 90 kg, potrivit unor documente ale guvernului ucrainean publicate online în urma unei scurgeri de informații. Serviciul de informații militare al Ucrainei, GUR, a avertizat de asemenea că Rusia înarmează dronele Geran cu rachete aer-aer pentru a ataca aeronavele care protejează Kievul.

Rusia își modernizează dronele de atac

Imaginile au dezvăluit o creștere semnificativă a prezenței dronelor de înaltă tehnologie, o bază având suficient spațiu de depozitare pentru mai mult de 1.000 de drone simultan. În mai multe locații-cheie, sunt în construcție șine de lansare suplimentare, evidențiind ambiția Moscovei de a-și spori amenințarea reprezentată de drone.

The Telegraph a aflat că bazele au fost aprovizionate de mai multe fabrici de muniții răspândite în întreaga țară, inclusiv de zona economică specială Alabuga – un complex rusesc de producție a dronelor care fabrică 6.000 de unități pe an.

Kremlinul și-a „extins semnificativ” rețeaua de drone în încercarea de a „ataca Ucraina și de a menține statele NATO sub amenințarea unor astfel de atacuri”, potrivit lui Mike Monnik, directorul general și fondatorul DroneSec, care a analizat imaginile din satelit.

Monnik a adăugat: „Extinderea acestor locuri de lansare arată cum Rusia și-a mărit capacitatea de a lansa un număr mai mare de drone, folosind în același timp tehnologia pentru a face tipurile de drone utilizate mai dificil de interceptat.

„Aceste două elemente se combină pentru a permite Rusiei să folosească un număr tot mai mare de sisteme aeriene fără pilot pentru a ataca Ucraina și pentru a spori dificultatea cu care se confruntă forțele ucrainene în interceptarea noilor modele de drone rusești.”

Un oficial NATO a declarat pentru The Telegraph: „Dronele au modificat fundamental caracterul războiului modern și au devenit un factor decisiv pe câmpul de luptă.

„Ne extindem rapid capacitatea de a produce, opera și neutraliza drone la scară largă.”

Investigația The Telegraph prezintă în detaliu extinderea rapidă de către Kremlin a capacităților sale de utilizare a dronelor și ridică întrebări îngrijorătoare cu privire la ambiția lui Putin de a spori amenințările la adresa aliaților NATO.

Datele de monitorizare din surse deschise arată că șapte dintre cele 10 locații identificate de The Telegraph au fost folosite în timpul unora dintre recentele bombardamente ale Moscovei asupra Kievului.

Totodată, oficiali occidentali consideră că Vladimir Putin se pregătește pentru o nouă ofensivă în Ucraina în timpul iernii, care va fi însoțită de atacuri asupra pozițiilor forțelor armate ucrainene și infrastructurii civile și va face războiul și mai distrugător.