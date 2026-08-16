NYT: Putin pregătește intensificarea războiului în Donbas și ar putea anunța o nouă mobilizare în toamnă

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Oficiali occidentali consideră că Vladimir Putin se pregătește pentru o nouă ofensivă în Ucraina în timpul iernii, care va fi însoțită de atacuri asupra pozițiilor forțelor armate ucrainene și infrastructurii civile și va face războiul și mai distrugător.

The New York Times scrie, citând oficiali din state occidentale, că Putin va anunța o nouă mobilizare în toamnă, după alegerile pentru Duma de Stat. Alții se tem, de asemenea, că dictatorul rus, pus cu spatele la zid, ar putea recurge la o escaladare în relația cu NATO și la atacuri hibride în Europa pentru a diviza alianța.

Potrivit evaluărilor oficialilor occidentali, Putin ar putea fi pregătit să continue războiul pentru Donbas până în toamna anului 2027. Atunci s-ar putea deschide o nouă fereastră pentru negocieri. Acestea ar deveni mai probabile dacă obiectivul Kremlinului de a prelua controlul complet asupra regiunii Donețk nu va fi atins, au declarat sursele NYT.

Franța, Germania și Regatul Unit încearcă să obțină participarea Europei la aceste viitoare negocieri privind Ucraina, au declarat trei oficiali. Reprezentanții acestor țări consideră că soluționarea războiului și viitoarele relații cu Rusia sunt prea importante pentru regiune pentru ca această chestiune să fie lăsată exclusiv în seama administrației președintelui american Donald Trump, care pare tot mai imprevizibilă.

Regatul Unit, Franța și Germania speră să devină principalii negociatori europeni. Cele trei țări formează nucleul „Coaliției Voluntarilor” și elaborează variante de garanții de securitate pentru Ucraina după o eventuală soluționare a conflictului.

Potrivit oficialilor, Polonia, Italia și țările nordice trebuie, de asemenea, consultate, iar Uniunea Europeană trebuie ținută la curent și, ulterior, implicată direct în proces.

Posibila participare a Europei la negocierile privind Ucraina este însă complicată de neînțelegerile din interiorul UE. Unele țări, în special cele aflate în apropierea Rusiei și Ucrainei, precum Letonia, Lituania, Estonia și Ungaria, nu au deplină încredere că Germania și Franța le vor reprezenta interesele.

Norbert Roettgen, președintele comisiei pentru politică externă din Bundestag-ul german, consideră că, în condițiile în care Putin nu dă semne că ar fi interesat de negocieri, europenii își fac deocamdată iluzii.

„La un moment dat, Europa trebuie să fie prezentă, pentru că securitatea sa este amenințată și nu mai este considerată de SUA un interes vital. Dar, pentru moment, Putin vede un avantaj în încercarea de a diviza Occidentul și de a interacționa cu Europa prin intermediul SUA”, a declarat Roettgen.

„Europenii au atuuri, dar trebuie să știm să le folosim inteligent”, a declarat Hans-Dieter Lucas, fost diplomat german. El a precizat, însă, necesitatea unei coordonări strânse cu SUA, deoarece, în caz contrar, Rusia va încerca să „bage zâzanie” între aliații occidentali.