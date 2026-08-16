Panică pe litoral: turiștii nu respectă steagul roșu. Un tânăr este căutat în mare, un altul a murit. 15 oameni, salvați azi

Salvamarii atrag atenția că marea este agitată, iar curenții sunt foarte puternici. Foto: capturi Antena 3 CNN

Cel puțin 15 persoane au fost salvate de la înec de salvamarii de pe litoral, dintre care 14 doar pe plaja Belona din Eforie Nord. Un turist din Lehliu a fost scos din marea agitată de două ori, de fiecare dată după ce a fost la un pas de înec. Doi adolescenți, aflați la plajă în Olimp, au intrat în apă și au fost luați de curenții puternici. Unul dintre ei a fost scos și după zeci de minute de manevre de resuscitare a fost declarat decesul, iar cel de-al doilea este în continuare căutat.

ACTUALIZARE: Adolescentul de 16 ani care era resuscitat, după ce a fost scos din apă, a fost declarat mort, după ce echipajul SAJ a încercat să-l resusciteze.

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Steagul roșu a fost arborat pe litoral din cauza vântului puternic, a valurilor mari și a curenților care îi pot trage în larg chiar și pe înotătorii experimentați. În ciuda pericolului clar la care se expun, unii turiști insistă să intre în apă.

O operațiune de salvare este în desfășurare chiar în aceste momente pe o plajă din stațiunea Olimp. Doi adolescenți, de 16 și 18 ani, au intrat în apă în ciuda steagului roșu. Cei doi au dispărut ulterior în mare.

Tânărul de 16 ani a fost scos din apă și este resuscitat în aceste momente. Cel de 18 ani este în căutare căutat de salvamari și de scafandri.

Salvamarii de la Marea Neagră sunt copleșiți de numărul mare de turiști pe care trebuie să îi scoată din apă pentru că refuză să respecte interdicția. Ieri, aceștia s-au văzut nevoiți să cheme jandarmii ca să îi scoată pe oameni din apă.

Astăzi, salvamarii au scos din apă 15 turiști care se aflau la un pas de înec. Un bărbat nu și-a învățat lecția prima dată și a intrat din nou în apă. A fost luat iar de curenți.

„De azi-dimineață și până acum, salvamarii din Eforie au intervenit pentru salvarea a cel puțin 14 persoane numai pe plaja Belona. Un turist din Lehliu pare că pur și simplu nu înțelege pericolul la care se expune atunci când intră în valuri, în ciuda avertismentelor salvamarilor. Bărbatul a fost salvat de două ori de la înec în câteva ore. De două ori a intrat în mare, de două ori a ajuns în dificultate și a fost nevoie de intervenția salvamarilor”, au transmis Salvamarii,



Salvamarii atrag atenția că marea este agitată, iar curenții sunt foarte puternici: „Când steagul roșu este arborat, scăldatul este interzis! Nu este o recomandare și nu este o exagerare. Este un avertisment care vă poate salva viața”.

Turiștii care nu respectă această regulă riscă să fie amendați cu sume între 500 și 1.000 de lei.