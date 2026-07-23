Turiștii nu au voie în mare: Steagul roșu a fost arborat pe toate plajele de pe litoral. În unele stațiuni, valurile depășesc 1,5 m

2 minute de citit Publicat la 13:03 23 Iul 2026 Modificat la 13:08 23 Iul 2026

Furtuni, valuri mari și steagul roșu arborat în stațiunile de pe litoralul românesc, 23 iulie 2026. Sursa foto: Colaj Antena 3 CNN/ Salvamar Eforie Nord via Facebook

Furtuna și vântul puternic au schimbat complet peisajul de pe litoralul românesc. Salvamarii au arborat joi steagul roșu, pe toate plajele, de la Mamaia până la Vama Veche, iar turiștii sunt avertizați că îmbăierea este strict interzisă din cauza mării agitate și a curenților periculoși. În unele stațiuni, valurile depășesc 1,5 metri, ceea ce face ca intrarea în apă să fie extrem de riscantă.

Încă de la primele ore ale dimineții, toate sectoarele de plajă de pe litoral au fost marcate cu steaguri roșii, semn că scăldatul este interzis. Chiar și în aceste condiții, au existat turiști care au ignorat avertismentele și au încercat să intre în mare.

Mulți dintre cei aflați la mare au respectat însă indicațiile salvamarilor și au rămas pe plajă, admirând marea de la distanță. Vântul suflă cu putere, iar valurile înalte sporesc riscul producerii unor accidente.

Unii turiști au venit pregătiți pentru vremea schimbătoare, cu haine mai groase sau geci, și au ales să petreacă timpul pe plajă fără să intre în apă, profitând de peisajul spectaculos oferit de marea agitată.

Salvamarii au avut o zi dificilă. Pe lângă patrulele obișnuite, aceștia au fost nevoiți să intervină în repetate rânduri și să îi avertizeze prin fluier pe cei care au ignorat interdicțiile și au încercat să intre în mare, punându-și viața în pericol.

Veștile nu sunt încurajatoare nici pentru următoarele zile. Atât timp cât vântul va continua să sufle cu intensitate, iar marea va rămâne agitată, este foarte probabil ca interdicția de îmbăiere să fie menținută.

Avertismentul transmis de salvamari

Salvamarii din Eforie au publicat un nou avertisment pentru turiști, după arborarea steagului roșu pe plajele din stațiune.

„Steag roșu arborat pe plajele din Eforie! Scăldatul este strict interzis.”, avertizează aceștia.

Marea este agitată, cu valuri înalte și curenți puternici, care pot pune viața în pericol chiar și pentru înotătorii experimentați.

Vă rugăm:

Nu intrați în apă;

Respectați indicațiile salvamarilor;

Supravegheați permanent copiii și nu îi lăsați în apropierea apei.

Un moment de neatenție poate avea consecințe grave. Așteptați arborarea unui steag care permite îmbăierea.”

Salvamarii le recomandă turiștilor să respecte toate indicațiile și să nu intre în apă până când condițiile meteo se vor îmbunătăți și va fi arborat steagul care permite îmbăierea în siguranță.

Ce amenzi riscă turiștii care intră în mare când este arborat steagul roșu

Turiștii care ignoră avertismentele salvamarilor și intră în apă atunci când este arborat steagul roșu riscă amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei, potrivit prevederilor legale privind activitatea de salvamar și utilizarea plajelor pentru agrement.

Sancțiunile se aplică pentru nerespectarea interdicției de îmbăiere, depășirea geamandurilor sau înotul în zone periculoase.

În practică, amenzile sunt aplicate de Poliție sau Jandarmerie, nu de salvamari. Rolul salvamarilor este de a avertiza turiștii și de a preveni producerea unor tragedii, iar atunci când persoanele refuză să respecte indicațiile, pot solicita intervenția forțelor de ordine.

Autoritățile reamintesc că steagul roșu semnalează o interdicție totală de îmbăiere, deoarece marea este extrem de periculoasă din cauza valurilor înalte și a curenților puternici.

În ultimii ani, polițiștii au aplicat sancțiuni pe litoral tocmai pentru descurajarea turiștilor care ignoră avertismentele și își pun viața în pericol.