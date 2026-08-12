Ministrul Apărării din Moldova a refuzat să răspundă la o întrebare în limba rusă: "Nu vă înțeleg." A răspuns la întrebarea în română

1 minut de citit Publicat la 18:47 12 Aug 2026 Modificat la 18:54 12 Aug 2026

Ministrul Apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi, a refuzat să răspundă la o întrebare în limba rusă. Foto: Hepta

Ministrul Apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi, a refuzat să răspundă, miercuri, unei întrebări adresate în limba rusă de o jurnalistă, după ședința Guvernului, relatează publicația Ziarul de Gardă, ZdG.

„Nu vă înțeleg”, a spus Anatolie Nosatîi, înainte ca jurnalista să-și încheie întrebarea.

Aceasta a adresat apoi întrebarea în limba română.

„Cu mare drag și mulțumesc frumos că vorbiți în limba de stat, limba română. O vorbiți foarte bine”, a reacționat ministrul.

Întrebarea a vizat drona care s-a prăbușit și a explodat, săptămâna trecută, în Crocmaz, raionul Ștefan Vodă.

În urma incidentului a izbucnit un incendiu de vegetație.

La fața locului au fost depistate fragmente ale aparatului fără pilot.

Autoritățile au confirmat că nu au existat victime.

Ministrul moldovean al Apărării vorbește rusa, conform CV-ului

Miercuri, jurnalista a cerut confirmarea originii dronei.

Nosatîi a confirmat că drona este de origine rusească.

Anterior, autoritățile de la Chișinău și-au rechemat pentru consultări ambasadorul de la Moscova în urma incidentului de la Cromcaz.

La rândul lor, oficialii ruși au acuzat Republica Moldova că „a căutat în mod deliberat un pretext pentru a reduce şi mai mult contactele ruso-moldoveneşti”.

Conform CV-ului oficial al ministrului, publicat pe pagina Guvernului de la Chișinău, Anatolie Nosatîi indică româna drept limbă maternă și menționează că vorbește, de asemenea, limbile rusă și engleză.

Conform ZdG, ministru a fost invitat anterior la interviuri unde a vorbit în limba rusă.