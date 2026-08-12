Atac cibernetic masiv în Polonia. Datele a 19 milioane de cetățeni au fost furate

<1 minut de citit Publicat la 17:46 12 Aug 2026 Modificat la 17:46 12 Aug 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Consultații, rețete, fișe medicale: informațiile a aproape 19 milioane de polonezi au fost compromise într-un atac cibernetic asupra unui furnizor de software medical, au anunțat, miercuri, autoritățile de la Varșovia, notează Agerpres.

Ministrul afacerilor digitale, Krzysztof Gawkowski, a calificat incidentul drept „unul dintre cele mai mari” atacuri informatice din istoria acestei țări cu 37 de milioane de locuitori.

„Nimic nu indică în prezent că avem de-a face cu un atac extern, provenit din Rusia sau din oricare alt stat”, a declarat el.

Potrivit ministrului, primele date ale anchetei sugerează că atacatorii au fost motivați financiar. Acesta a exclus varianta achitării unei răscumpărări și a promis că cei responsabili vor fi urmăriți „fără oprire”.

Printre informațiile sustrase se numără date privind consultațiile medicale, rețete și alte documente folosite în urmărirea stării pacienților.

Tipul și volumul datelor expuse diferă de la caz la caz, a precizat ministrul, care a anunțat totodată lansarea unui mecanism prin care cetățenii pot verifica dacă propriile informații au fost furate.

Serviciile companiei afectate erau utilizate de aproximativ 12.000 de unități medicale.