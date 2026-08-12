În 1953, Coreea de Sud a început reîmpădurirea de după război. Decenii mai târziu, peste 10 miliarde de copaci acoperă munții sterili

6 minute de citit Publicat la 17:42 12 Aug 2026 Modificat la 17:42 12 Aug 2026

Suprafață reîmpădurită. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Când luptele din Războiul din Coreea s-au încheiat în 1953, dealurile din sudul țării erau grav degradate. Exploatarea din perioada colonială, distrugerile provocate de război și cererea uriașă de lemn de foc lăsaseră suprafețe imense fără vegetație.

Evaluările naționale realizate în anii 1950 și la începutul anilor 1960 au arătat că peste 4 milioane de hectare - aproape 58% din suprafața forestieră a țării - erau clasificate drept degradate sau „munți sterili”, potrivit The Economic Times.

Amploarea distrugerilor a fost atât de mare încât Inger Andersen, directorul executiv al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, a făcut o observație memorabilă în timpul unei vizite în țară:

„Munții au fost defrișați în timpul războiului, ca Luna. Acum sunt acoperiți de vegetație luxuriantă.”

Această schimbare spectaculoasă ridică o întrebare mai importantă: cum a transformat Coreea de Sud dealuri atât de grav afectate într-o țară în care pădurile acoperă acum aproximativ 63% din suprafață?

Răspunsul devine mai clar atunci când privim dincolo de numărul copacilor plantați.

De ce numărul copacilor nu spune întreaga poveste

O țară poate planta milioane sau chiar miliarde de copaci fără să creeze neapărat o pădure sănătoasă și matură. Important este ca acei copaci să supraviețuiască, să crească și să acumuleze biomasă de-a lungul timpului.

Un indicator important este volumul de masă lemnoasă în picioare, care se referă la volumul lemnului existent în arborii aflați în picioare pe o anumită suprafață.

În 1953, Coreea de Sud avea doar aproximativ 5,7 metri cubi de masă lemnoasă în picioare pe hectar. Terenul putea fi clasificat tehnic drept pădure, însă în multe regiuni exista foarte puțin lemn în picioare.

Mai exista și un motiv practic pentru care pădurile continuau să fie supuse presiunii.

Locuințele tradiționale coreene foloseau ondol, un sistem de încălzire instalat sub podea, care se baza în trecut în mare măsură pe combustibili obținuți din biomasă. Cererea de combustibil exercita o presiune suplimentară asupra pădurilor deja epuizate.

Primele încercări de a inversa situația au fost departe de a fi perfecte. În anii 1950, rata de supraviețuire a copacilor nou plantați era frecvent sub 50%.

Cu alte cuvinte, Coreea de Sud a trebuit mai întâi să găsească o modalitate prin care copacii să supraviețuiască, înainte de a putea obține o refacere forestieră la nivel național.

Punctul de cotitură a venit în anii 1960 și 1970

Campania de reîmpădurire a căpătat amploare în timpul președintelui Park Chung-hee.

În 1967, Biroul Forestier al țării a fost reorganizat și transformat în Korea Forest Service. Șase ani mai târziu, în 1973, guvernul a introdus primul Plan pe zece ani pentru reabilitarea pădurilor, conectând campania forestieră cu Saemaul, sau Mișcarea pentru Noi Sate.

Această metodă a mutat o mare parte din muncă dincolo de birourile guvernamentale centrale și în interiorul comunităților locale.

Satele asigurau forța de muncă, contribuiau la protejarea pădurilor și administrau pepiniere pentru creșterea puieților. În timpul primului plan de reabilitare, pepinierele administrate de sate au produs 34,8% din aproximativ 2,7 miliarde de puieți crescuți în întreaga țară.

Rezultatele au fost semnificative.

Planul inițial a ajuns în cele din urmă să acopere 1,08 milioane de hectare și a presupus plantarea a 2,96 miliarde de copaci. A atins 108% din obiectivul privind suprafața și și-a îndeplinit țintele în 1978, cu patru ani mai devreme decât fusese programat inițial.

Coreea de Sud a trebuit să rezolve și problema combustibilului

Plantarea copacilor ar fi avut un efect redus dacă pădurile nou refăcute ar fi continuat să fie tăiate pentru combustibilul gospodăriilor.

Prin urmare, guvernul și comunitățile locale au lucrat și la o altă parte a problemei: găsirea unor alternative la lemnul provenit din pădurile naturale.

Satele au înființat plantații destinate producției de lemn de foc. Suprafața totală a acestora a crescut de la aproximativ 10.000 de hectare la începutul anului 1973 la peste 75.000 de hectare în 1977. În același timp, brichetele de cărbune au înlocuit tot mai mult lemnul de foc ca sursă de încălzire a locuințelor.

Această combinație a fost importantă.

În loc să le ceară pur și simplu oamenilor să înceteze utilizarea resurselor forestiere, Coreea de Sud a redus o parte din cererea care contribuia la defrișări.

În cadrul campaniei mai ample de reîmpădurire, peste 10 miliarde de copaci au fost plantați între anii 1960 și 1980.

Adevărata transformare a durat decenii

Numărul total de copaci este impresionant, însă statistica mai relevantă este ceea ce s-a întâmplat cu volumul de masă lemnoasă în picioare.

Până în 2020, volumul mediu de masă lemnoasă în picioare din Coreea de Sud ajunsese la aproximativ 165 de metri cubi pe hectar. Era de peste 29 de ori mai mare decât valoarea de 5,7 metri cubi din 1953.

Și suprafața acoperită de păduri s-a schimbat dramatic.

Suprafața forestieră cu arboret prezent reprezenta aproximativ 35% din teritoriul național în 1955. Astăzi, pădurile acoperă aproximativ 63% din Coreea de Sud.

Asta înseamnă că succesul țării nu poate fi descris doar prin numărarea puieților. Copacii plantați cu zeci de ani în urmă au supraviețuit, s-au maturizat și au acumulat cantități substanțiale de lemn.

Pădurile refăcute oferă, de asemenea, beneficii economice și de mediu importante. O evaluare realizată în 2013 a estimat valoarea anuală a serviciilor, inclusiv stocarea carbonului, beneficiile legate de apă și reducerea eroziunii solului, la aproape 92 de miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 9% din PIB la acea vreme.

Ce a făcut ca efortul de reîmpădurire să funcționeze?

Experiența Coreei de Sud este deosebit de interesantă deoarece campania nu a fost un succes instantaneu.

Un studiu din 2026 publicat în Environmental Management, bazat pe 9.619 documente de arhivă, a descoperit că drumul țării către refacerea pădurilor a presupus numeroase experimente. Perioada de până în 1973 a inclus încercări repetate, eșecuri și ajustări, înainte ca metode mai eficiente să fie stabilite.

Până la sfârșitul anilor 1970, rata de supraviețuire a copacilor, care fusese frecvent sub 50% în anii 1950, depășise 90%.

Această îmbunătățire evidențiază o parte importantă a poveștii: plantarea a fost doar una dintre componentele strategiei.

Cercetarea, monitorizarea, aplicarea regulilor, implicarea comunităților, îngrijirea după plantare și schimbarea modului de utilizare a combustibililor au contribuit toate la stabilirea puieților și transformarea lor în păduri.

Andersen a rezumat ulterior caracterul aparte al acestei realizări spunând:

„Este greu să găsești comparații cu alte locuri unde să vezi aceeași determinare și același succes.”

Prin urmare, lecția nu este pur și simplu că Coreea de Sud a plantat un număr extraordinar de mare de copaci. Țara a construit un sistem capabil să identifice motivele pentru care încercările anterioare eșuaseră și să schimbe strategia până când copacii au reușit să supraviețuiască.

O poveste de succes a pădurilor, cu un nou capitol în față

Transformarea Coreei de Sud dintr-un teritoriu muntos grav degradat după război într-un peisaj predominant împădurit este unul dintre cele mai clare exemple despre cât de dramatic se poate schimba un mediu într-o singură generație.

Peste 10 miliarde de copaci au fost plantați în timpul amplului program de reîmpădurire al țării. Însă cea mai importantă realizare a fost asigurarea supraviețuirii și maturizării unui număr suficient de mare dintre aceștia, astfel încât campaniile de plantare să se transforme în păduri funcționale.

Volumul mediu de masă lemnoasă în picioare a crescut de la doar 5,7 metri cubi pe hectar în 1953 la aproximativ 165 de metri cubi pe hectar în 2020. În prezent, pădurile acoperă aproximativ 63% din țară.

Realizarea Coreei de Sud transmite și un mesaj mai amplu pentru țările care încearcă să refacă peisaje degradate. Plantarea copacilor poate începe procesul, dar refacerea pe termen lung depinde de protejarea puieților, implicarea comunităților, abordarea cauzelor defrișărilor și adaptarea metodelor atunci când acestea eșuează.

Așa cum a spus Andersen: „Mesajul este că poți aduce natura înapoi.”