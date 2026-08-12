Trump anunță "controlul total" al SUA asupra Strâmtorii Ormuz: "Cred că o păstrăm". Își încheie mesajul cu "Slavă lui Allah"

2 minute de citit Publicat la 18:20 12 Aug 2026 Modificat la 18:47 12 Aug 2026

Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat, miercuri, un mesaj în care susține că forțele americane dețin "controlul total" asupra Strâmtorii Ormuz și anunță menținerea blocadei asupra porturilor iraniene.

Mesajul publicat pe Truth Social vine după ce un oficial iranian de rang înalt a dezmințit că Washingtonul și Teheranul ar discuta "o prelungire a încetării focului".

"SUA au controlul total asupra Strâmtorii Hormuz. CRED CĂ O VOM PĂSTRA! Blocada noastră navală este numită de toată lumea 'UN ZID DE OȚEL', iar Iranul nu poate face nimic în privința asta.

Nu au Marină, nu au Forțe Aeriene, soldații lor rămași sunt neplătiți, IRGC este decimat și fuge, iar 'Conducerea' lor este, în cel mai bun caz, incertă!

Nu au bani - țara lor este 'lovită'.

Tot ce au sunt ȘTIRI FALSE și INFLAȚIE DE 300%, și e din ce în ce mai rău! Iranul înseamnă doar vorbe și zero acțiune.

Nu mai este Agresorul Orientului Mijlociu. Slavă lui Allah! Președintele DONALD J. TRUMP", spune textul publicat de liderul republican pe rețeaua sa socială.

Între timp, presa internațională a relatat despre complotul vizând asasinarea lui Donald Trump în timpul summit-ului NATO de la Ankara de către iranieni.

Complotiștii ar fi intenționat să folosească o rachetă sol-aer împotriva Air Force One, avionul cu care se deplasează președintele SUA.

Cum arată lucrurile în SUA după șase luni de război în Iran

De asemenea, presa internațională a consemnat că războiul SUA împotriva Iranului a intrat în a șasea lună, iar valul de amenințări și demersuri diplomatice din ultima perioadă arată cât de dificilă a devenit poziția liderului de la Casa Albă.

Potrivit Reuters, Trump încearcă să scoată Statele Unite dintr-un conflict tot mai nepopular, despre care spunea inițial că va dura doar câteva săptămâni.

Președintele SUA ar trebui să aleagă între un acord intermediar negociat de Iran și Oman, care i-ar oferi Teheranului un control asupra Strâmtorii Ormuz pe care nu îl avea înainte de război, și o escaladare a conflictului.

Prima opținue ar implica, potrivit analiștilor, cea mai importantă concesie făcută Iranului de la primul atac din 28 februarie.

Un astfel de acord ar oficializa, cel puțin temporar, rolul important al Iranului în controlul unei rute esențiale pentru transportul petrolului, lucru pe care administrația Trump promisese să îl împiedice.

A doua variantă ar însemna, cel mai probabil, un nou val de atacuri aeriene.

Această opțiune ar putea avea însă costuri politice mari pentru Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie și nu pare să ofere șanse mai mari de succes decât bombardamentele anterioare, care nu au reușit să forțeze Teheranul să capituleze.