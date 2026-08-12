Ce se întâmplă de joi, după închiderea reactorului 2. Guvernul scoate din rezervă centrala Rovinari și pariază pe eoliene

Autoritățile se bazează și pe Grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia. FOTO: Profimedia Images

Ministerul Energiei dă asigurări că necesarul de energie electrică al României va fi acoperit integral din surse alternative și importuri în contextul în care Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlat începând de joi, din cauza condițiilor hidrologice. Potrivit Ministerului Energiei, sistemul energetic național dispune de suficiente resurse pentru a compensa deficitul de producție generat de oprirea reactorului.

"Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat începând de mâine, în contextul condițiilor hidrologice actuale. Estimările arată că alimentarea cu energie electrică la nivel național va fi acoperită integral din surse alternative și importuri.

Sistemul Electroenergetic Național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat din oprirea Unității 2, iar acestea vor fi utilizate în funcție de evoluția reală a sistemului și de condițiile hidrologice din perioada următoare".

Ministerul Energiei mai precizează că pentru următoarele 7 zile, prognoza indică şi un aport al producției eoliene, cu o producție medie estimată de 525 MW, un maxim de 1.560 MW și un minim de 100 MW. În funcție de condițiile meteorologice, această producție poate contribui substanțial la acoperirea necesarului de energie electrică.

Autoritățile se bazează și pe Grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia: "În același timp, Sistemul Electroenergetic Național dispune de Grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia, cu o putere instalată de 330 MW, aflat în rezervă, precum și de minimum 300 MW disponibili din producția Hidroelectrica, în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile.

Aceste resurse, împreună cu producția eoliană și celelalte opțiuni disponibile în sistem, oferă Dispecerului Energetic Național posibilitatea de a compensa deficitul de producție generat de oprirea Unității 2, fără a anticipa în acest moment activarea tuturor capacităților de rezervă".

Autoritățile se bazează pe importuri și mizează pe îmbunătățirea prognozelor

De asemenea, Ministerul Energiei mizează și pe prognozele pentru weekend care indică o posibilă îmbunătățire a condițiilor hidrologice, iar măsurile vor fi adaptate în funcție de evoluția debitului Dunării, a producției și a consumului.

"Sistemul Electroenergetic Național dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată, de aproximativ 4.000 MW, care să permită importuri de energie electrică. Toți operatorii de transport și sistem din Europa cunosc situația de criză energetică regională şi se coordonează pentru asigurarea securității în alimentarea cu energie electrică pentru toate sistemele energetice afectate de condițiile meteorologice.

Dispecerul Energetic Național evaluează permanent situația și decide utilizarea resurselor disponibile în funcție de necesitățile Sistemului Electroenergetic Național".

În același timp, Ministerul Energiei menține apelul la un consum responsabil, în special în intervalul 19:00-23:00, pentru reducerea presiunii asupra sistemului în orele de vârf.

Cum se va opri Unitatea 2

Romeo Urjan, directorul centralei nucleare de la Cernavodă, a explicat marți, la Antena 3 CNN, ce presupune efectiv oprirea Unității 2, în contextul secetei extreme care afectează în continuare debitul Dunării. Prin faptul că reactorul va fi oprit controlat, se va preveni stresul asupra centralei și asupra Sistemului Energetic Național, a explicat directorul centralei.

Acesta a mai precizat că Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă se va opri treptat pe parcursul zilei de joi și că o deconectare completă va avea loc în jurul prânzului:

"Procedura se va desfășura pe parcursul a câtorva ore. În jurul prânzului vom fi la putere 0 și deconectați de la sistemul energetic național. Vor interveni sistemele de control ale reactorului, inclusiv cu barele de control. Puterea reactorului se reduce treptat, nu este bruscă, până ajunge la 0".