România intră pe piața grafitului. Guvernul va aproba HG pentru exploatarea zăcământului de la Baia de Fier, cel mai mare din Europa

Guvernul va aproba, zilele următoare, hotărârea de guvern pentru redeschiderea exploatării de grafit de la Baia de Fier. FOTO: Getty Images

Guvernul va aproba, zilele următoare, hotărârea de guvern pentru redeschiderea exploatării de grafit de la Baia de Fier. Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a declarat că primele activități de exploatare ar urma să înceapă în 2028, până atunci urmând să aibă loc o o licitație internațională pentru studiile de fezabilitate.

„Exploatarea de grafit de la Baia de Fier era pe o listă a exploatărilor închise, exista și o hotărâre de guvern în acest sens. Acum, din Ministerul Economiei a ieșit hotărârea de guvern, pe care am semnat-o și eu ca vicepremier, pentru deschiderea exploatării de la Baia de Fier”, a declarat miercuri Radu Miruță, vicepremier și ministrul Apărării Naționale, într-o conferință comună cu ministrul Irineu Darău.

„Am obținut, de curând, și avizul de la Ministerul Mediului, suntem pe etapele finale de avizare la Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Justiției, pentru ca acest proiect de HG să fie adoptat.

Este deschiderea lacătului pentru ca exploatarea grafitului de la Baia de Fier să devină realitate.

Urmează o licitație internațională pentru a pregăti tot ce înseamnă prefezabilitate, fezabilitate etc. Sperăm ca în 2028 să poată începe primele activități de exploatare. Arătăm că se poate, că de la situații de stagnare sau chiar regres să ajungem la reînvierea unor industrii”, a afirmat Irineu Darău, ministrul Economiei.

Exploatarea grafitului de la Baia Mare presupune mai multe etape și pentru prima etapă a fost depus proiect și se discută la Comisia Europeană pentru finanțare.

În conferință, Radu Miruță a acuzat fostul Guvern Ciolacu că a mințit când a spus, în martie 2025, că a finanțat exploatarea grafitului.

„A fost o minciună cântată în campania electorală de domnii Marcel Ciolacu și Bogdan Ivan. În prima zi când am ajuns la Ministerul Economiei, am căutat proiectul și am constatat că nasul lui Pinocchio era cât clădirea ministerului. Am început demersurile pentru a garanta, în primul rând, că licența de exploatare aparține statului român, pentru că existau preocupări ca alții să preia acest drept. Hotărârea de guvern în acest sens a fost adoptată în august 2025”, a precizat Radu Miruță.

În 8 august 2025, Radu Miruță, la vremea aceea ministru al Economiei, spunea că zăcământul de grafit Baia de Fier este cel mai mare din Europa. Pe vremuri, din cele două cariere erau extrase anual 40 de mii de tone de minereu. El adăuga că România ar putea deveni al doilea producător de grafit din Europa, după Norvegia.

„Am semnat astăzi hotărârea de Guvern prin care România primeşte licenţa pentru exploatare pentru grafitul de la Baia de Fier. Un mineral extrem de valoros, căutat în întreaga lume, rămâne în proprietatea României şi va produce valoare economiei noastre. Am luptat pentru acest grafit înainte de a fi ministru, iar astăzi, la o lună şi jumătate după ce am ajuns în minister, m-am asigurat că această resursă unică va fi valorificată interesul României”, anunţa atunci Miruță, într-un mesaj postat pe Facebook.