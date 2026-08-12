Ce prevede, de fapt, Legea tinerilor și de ce măsurile ei au rămas doar pe hârtie deși FACIAS a dat în judecată Guvernul și a câștigat

Legea tinerilor nr. 350/2006 prevede o serie de măsuri de sprijin pentru tinerii care vor să înceapă o afacere, gândite pentru a facilita accesul acestora la resurse financiare, consultanță și pregătire profesională. Concret, legea prevede alocații financiare nerambursabile pentru accesul la servicii de consultanță necesare începerii unei afaceri. Pentru că statul a lăsat neaplicate timp de aproape două decenii aceste prevederi, FACIAS a dat în judecată Guvernul României în 2023, însă nici până în ziua de azi actul normativ nu a fost adoptat, deși termenul a expirat, anunță FACIAS într-un comunicat.

Tinerii ar trebui să beneficieze și de programe de creditare preferențială pentru înființarea de întreprinderi mici și mijlocii și pentru realizarea de investiții, în special în mediul rural și în zonele cu un nivel economic scăzut. În plus, legea prevede cursuri gratuite de inițiere în management și administrarea afacerilor.

Fără normele pe care Guvernul trebuia să le adopte, condițiile concrete de acces la aceste măsuri nu au fost niciodată stabilite, iar întregul mecanism de sprijin a rămas nefuncțional, deși legea care îl reglementează există de aproape două decenii.

Practic, generații întregi de tineri antreprenori nu au avut acces la instrumentele pe care legiuitorul le-a prevăzut special pentru ei, din cauza lipsei actului normativ de aplicare care ar fi trebuit adoptat de Executiv.

„Pentru că statul a lăsat neaplicate timp de aproape două decenii aceste prevederi, FACIAS a dat în judecată Guvernul României în anul 2023 și a obținut o hotărâre favorabilă. Aceasta a rămas definitivă la 18 iunie 2025, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de Guvern.

Din acel moment, Executivul avea la dispoziție cel mult 30 de zile pentru a pune în aplicare hotărârea, termen care a expirat la 18 iulie 2025, fără ca actul normativ necesar să fie adoptat”, a transmis FACIAS.