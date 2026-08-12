Cinci oameni au murit, după un accident rutier în judeţul Dâmboviţa. Trei dintre victime s-ar fi deplasat pe partea carosabilă

Cinci oameni au murit, după un accident rutier în judeţul Dâmboviţa. Sursa foto: ISU

ISU a transmis că un accident rutier îngrozitor s-a produs, marţi seară, în afara localității Grozăvești, comuna Corbii Mari, din judeţul Dâmboviţa, în urma căruia au murit 5 oameni. Polițiștii au stabilit că un tânăr de 20 de ani ar fi acroșat și accidentat 3 pietoni care s-ar fi deplasat pe partea carosabilă. De asemenea, șoferul nu ar deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, notează exclusivdb.ro.

"Noaptea trecută, în jurul orei 23:00, pompierii militari au fost solicitați să intervină în cazul unui accident rutier produs pe DN 61, în afara localității Grozăvești, comuna Corbii Mari.

La sosirea echipajelor de intervenție au fost identificate 5 victime. Două dintre acestea prezentau leziuni incompatibile cu viața, fiind declarate decedate. Celelalte trei victime au fost găsite în stare de inconștiență.

Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale și celelalte trei victime au fost declarate decedate.

Pentru gestionarea situației au intervenit un echipaj de stingere, un echipaj de descarcerare, două ambulanțe SMURD și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița", a transmis ISU.

Din nefericire, în urma accidentului a rezultat decesul șoferului, a unui tânăr pasager în autoturism, în vârstă de 23 de ani, și a celor trei pietoni (o tânără de 24 de ani, un tânăr de 25 de ani și un bărbat, de 49 de ani), mai notează presa locală.