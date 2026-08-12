Trump confirmă că a schimbat avioanele la sfârșitul Summit-ului NATO, dar neagă implicarea în decizie: „Depinde de Serviciile Secrete”

Schimbarea a avut loc după ce președintele s-a îmbarcat în avionul tradițional în fața camerelor de televiziune. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a negat, marți, ideea că a jucat un rol în pregătirea unei operațiuni de a schimba, în secret, avionul cu care a plecat din Turcia la începutul lunii iulie, în urma unor rapoarte conform cărora majoritatea pasagerilor avionului capcană nu erau la curent cu această schimbare. „Depinde doar de Serviciile Secrete. Eu pur și simplu urmez ceea ce le place lor să facă”, a spus Trump, scrie Politico.

Operațiunea clandestină, făcută publică inițial de The Washington Post, luni, a implicat transportul secret al Președintelui de pe un avion Air Force One către un avion militar mai mic, cu ajutorul unui camion de catering.

Schimbarea a avut loc după ce președintele s-a îmbarcat în avionul tradițional în fața camerelor de televiziune. Jurnaliștii și mulți membri ai personalului administrativ care au rămas la bordul Air Force One nu erau conștienți de schimbare și de rolul lor de momeli, a relatat The Post.