Trump confirmă că a schimbat avioanele la sfârșitul Summit-ului NATO, dar neagă implicarea în decizie: „Depinde de Serviciile Secrete”

Președintele Donald Trump a negat, marți, ideea că a jucat un rol în pregătirea unei operațiuni de a schimba, în secret, avionul cu care a plecat din Turcia la începutul lunii iulie, în urma unor rapoarte conform cărora majoritatea pasagerilor avionului capcană nu erau la curent cu această schimbare. „Depinde doar de Serviciile Secrete. Eu pur și simplu urmez ceea ce le place lor să facă”, a spus Trump, scrie Politico.
Operațiunea clandestină, făcută publică inițial de The Washington Post, luni, a implicat transportul secret al Președintelui de pe un avion Air Force One către un avion militar mai mic, cu ajutorul unui camion de catering.
Schimbarea a avut loc după ce președintele s-a îmbarcat în avionul tradițional în fața camerelor de televiziune. Jurnaliștii și mulți membri ai personalului administrativ care au rămas la bordul Air Force One nu erau conștienți de schimbare și de rolul lor de momeli, a relatat The Post.
Trump a susținut, la vremea respectivă, că se afla la bordul avionului Air Force One, recent retras din serviciu, în loc de un Boeing 747-800, oferit cadou de Qatar, cu care a zburat la Ankara. Însă informațiile ulterioare au sugerat că Serviciul Secret a aflat de o amenințare iraniană, ceea ce a dus la utilizarea avionului mai vechi. Zborul din Turcia, din 8 iulie, a avut loc la doar o zi după ce SUA și-a reluat atacurile militare asupra Iranului, după eșecul negocierilor de pace.
Marți, Trump nu a oferit prea multe detalii despre amenințare: „Presupun că a existat o amenințare aici. Chiar nu am cerut prea mult”.
Tot Marți, Asociația Corespondenților de la Casa Albă a declarat că și-a exprimat îngrijorarea față de oficialii administrației cu privire la modul în care subterfugiul (n.r. - șiretlic) a afectat capacitatea reporterilor de a relata despre mișcările președintelui și siguranța acestora, a relatat CNN.
Însă, Trump a susținut marți că el crede că avionul cu care zbura „prezenta un risc mai mare, deoarece acesta ar fi avionul pe care ar fi mai probabil să-l aleagă”.
Decizia inițială de a călători cu vechiul avion Air Force One în loc de avionul dăruit de Qatar a ridicat semne de întrebare cu privire la securitatea noului avion.