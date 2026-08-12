Oracle pregătește un nou val de concedieri masive. Gigantul IT are mii de angajați în România

Oracle pregătește un nou val de concedieri masive. Gigantul IT are mii de angajați în România. Foto: Getty Images

Oracle pregătește un nou val de concedieri chiar în această lună, în timp ce continuă să investească masiv în infrastructura pentru inteligență artificială. Compania are mii de angajați și în România, însă deocamdată nu se știe dacă noile disponibilizări vor afecta și operațiunile locale.

Potrivit unor surse familiarizate cu planurile companiei și unui document intern consultat de Business Insider, Oracle vrea să reducă din nou cheltuielile cu salariile, în condițiile în care se împrumută masiv pentru a-și finanța extinderea în domeniul AI.

În unele echipe, reducerile de personal ar putea ajunge la procente de două cifre. Managerilor li s-ar fi cerut deja să întocmească liste cu angajații care ar putea fi afectați, iar obiectivul este ca reducerea costurilor salariale să fie făcută înainte de începerea celui de-al doilea trimestru fiscal al companiei, pe 1 septembrie.

Oracle a refuzat să comenteze informațiile.

Oracle a redus deja masiv numărul angajaților

Noul plan vine după alte concedieri făcute în cursul acestui an. În anul fiscal 2026, încheiat pe 31 mai, numărul angajaților Oracle a scăzut cu aproximativ 21.000, adică 13%, inclusiv în urma disponibilizărilor. Compania mai are în prezent aproximativ 141.000 de angajați la nivel mondial.

Și România a fost afectată de restructurări. În iunie, peste 500 de angajați Oracle România au fost anunțați că urmează să își piardă locurile de muncă.

Datele raportate pentru 2025 arată dimensiunea operațiunilor locale: Oracle Romania SRL avea în medie 1.902 angajați, Oracle Global Services Romania SRL avea 1.749, iar Oracle Sovereign Cloud Romania SRL încă 637. În total, cele trei companii aveau 4.288 de salariați.

Nu este clar, în acest moment, dacă planul despre care scrie Business Insider presupune noi concedieri și în România.

Zeci de miliarde de dolari pentru infrastructura AI

Reducerile de personal arată și costul uriaș al cursei pentru inteligență artificială. Oracle împrumută zeci de miliarde de dolari pentru a construi centre de date și pentru a cumpăra cipurile și echipamentele necesare AI, în timp ce încearcă să economisească în alte zone ale companiei, inclusiv prin reducerea numărului de angajați.

În anul fiscal 2026, Oracle a cheltuit 55,7 miliarde de dolari pentru infrastructură, inclusiv pentru construirea unor noi centre de date. Compania a cheltuit astfel cu 23,7 miliarde de dolari mai mult numerar decât a generat în aceeași perioadă.

Pentru a finanța expansiunea, Oracle a atras 43 de miliarde de dolari prin împrumuturi în anul fiscal trecut și alte cinci miliarde prin vânzarea de acțiuni.

Compania estimează că va mai avea nevoie de aproximativ 40 de miliarde de dolari în actualul an fiscal, bani pe care intenționează să îi obțină printr-o combinație de datorii și vânzări de acțiuni.

Afacerile din cloud cresc puternic, dar și costurile sunt uriașe

Oracle justifică investițiile masive prin cererea tot mai mare pentru putere de calcul necesară inteligenței artificiale.

Veniturile companiei au crescut cu 17% în ultimul an fiscal, iar afacerea de infrastructură cloud a avansat cu 77%. Pentru a susține însă această creștere, Oracle trebuie să investească sume uriașe în centre de date și echipamente, o schimbare majoră pentru o companie care și-a construit inițial afacerea în jurul vânzării de software pentru baze de date.

Investitorii nu privesc fără rezerve această strategie. Acțiunile Oracle au pierdut aproximativ 26% de la începutul anului, pe fondul îngrijorărilor privind costurile uriașe ale infrastructurii AI și nivelul tot mai ridicat al datoriei.

Există și temerea că inteligența artificială ar putea înlocui o parte dintre instrumentele software tradiționale, ceea ce a provocat presiuni asupra acțiunilor companiilor de profil.

Larry Ellison, președintele Oracle, a încercat însă să minimalizeze aceste temeri. Într-o discuție cu analiștii din martie, el a susținut că așa-numita „SaaSpocalypse” - teama că AI va lovi puternic industria software bazată pe abonamente - ar putea reprezenta o problemă pentru alte companii, dar nu și pentru Oracle.