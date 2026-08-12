"Vijelia", "Furtuna" și "Uraganul". Polonia construiește trei fregate puternic înarmate. Este cel mai mare program naval din istoria sa

2 minute de citit Publicat la 10:35 12 Aug 2026 Modificat la 10:40 12 Aug 2026

Polonia construiește trei fregate puternic înarmate în cadrul unui program în valoare de peste 3,5 miliarde de euro. FOTO: Captura X Gdynia

Polonia construiește trei fregate puternic înarmate în cadrul unui program în valoare de peste 3,5 miliarde de euro. Noile nave vor înlocui vasele de război vechi, de fabricație americană, aflate în dotarea Marinei Poloneze. Coca primei fregate a fost scoasă duminică noaptea din hala unui șantier naval din Gdynia, oraș-port la Marea Baltică. Operațiunea se va desfășura pe parcursul mai multor zile și se va încheia cu lansarea la apă a navei, care cântărește în acest stadiu aproximativ 6.000 de tone.

Aceasta este prima navă construită în cadrul programului Miecznik, cel mai amplu proiect de construcții navale militare din istoria Poloniei, scrie TVP World.

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Fregata se numește ORP Wicher, cuvânt care în limba polonă înseamnă "vijelie". Ceremonia oficială de botezare este programată pentru miercuri, iar lansarea în Golful Gdańsk va avea loc joi.

Kadłub pierwszej z trzech fregat programu „Miecznik” częściowo opuścił halę kadłubową i zatrzymał się przed nabrzeżem. W @PGZ_pl Stoczni Wojennej trwa wielodniowa operacja, której finałem będzie wodowanie przyszłego ORP „Wicher”.@MarWojRP @MON_GOV_PL pic.twitter.com/K2YLgIZnjT — Gdynia (@MiastoGdynia) August 10, 2026

Coca fregatei va fi așezată pe o barjă și remorcată în Golful Gdańsk, unde va fi coborâtă în apă. Ulterior, remorcherele vor readuce nava nefinalizată la șantier pentru continuarea lucrărilor.

Noile fregate vor deveni nucleul flotei poloneze

Wicher este prima dintre cele trei fregate construite în cadrul programului Miecznik. Navele-surori, aflate deja în construcție, se numesc ORP Burza, adică "furtună", și ORP Huragan, respectiv "uragan". Întregul program ar urma să fie încheiat până la sfârșitul anului 2031.

Fregatele au la bază proiectul Arrowhead 140, dezvoltat de compania britanică din industria apărării Babcock.

Fiecare navă va avea o lungime de aproape 140 de metri și va cântări aproximativ 7.000 de tone după finalizare. Echipajul va fi alcătuit din 120 de marinari, iar la bord vor putea fi găzduite încă aproximativ 60 de persoane.

Navele vor putea desfășura misiuni de apărare antiaeriană și de luptă împotriva navelor de suprafață și a submarinelor. Armamentul va include sisteme de lansare verticală Mk 41, rachete antiaeriene din familia CAMM, rachete antinavă RBS-15 și torpile.

Fregatele vor fi folosite și pentru protejarea rutelor maritime și a infrastructurii critice din Marea Baltică, urmând să poată participa la operațiuni desfășurate împreună cu forțele NATO.

Numele Wicher aduce un omagiu unui distrugător polonez din perioada interbelică. În 1939, acesta a rămas să apere litoralul țării, în timp ce alte distrugătoare poloneze au plecat spre Marea Britanie. Nava a fost scufundată de aviația germană în largul peninsulei Hel, la 3 septembrie, la două zile după izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Noua fregată ORP Wicher urmează să intre în serviciul Marinei Poloneze în 2029.