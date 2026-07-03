Putin plănuiește o invazie în Polonia. Nawrocki a fost informat de SUA că rușii vor să atace cu rachete și trupe teritoriul NATO

4 minute de citit Publicat la 11:43 03 Iul 2026 Modificat la 11:43 03 Iul 2026

Soldat polonez FOTO: Getty Images

Rusia pregătește o „provocare” armată pe teritoriul Poloniei pentru a testa reacția NATO, au avertizat Statele Unite, potrivit The Telegraph.

Infrastructura critică a Poloniei ar putea fi atacată cu rachete și drone, iar soldați ruși ar putea pătrunde pe teritoriul NATO.

Washingtonul a transmis Varșoviei mai multe avertismente privind acest plan, au declarat pentru Onet, publicație poloneză de știri care face parte din rețeaua Global Reporters Network, surse apropiate de Karol Nawrocki, președintele Poloniei.

Scopul provocării ruse ar fi escaladarea tensiunilor și determinarea aliaților occidentali să suspende ajutorul acordat Ucrainei. Aceasta ar putea fi lansată în doar câteva luni.

Surse din domeniul securității din Polonia nu exclud nici posibilitatea unui atac mai convențional, precum o incursiune terestră limitată a unor soldați ruși peste flancul estic al NATO.

Potrivit surselor Onet din domeniul securității, scenariile de provocare ar putea include un atac cu drone asupra infrastructurii critice, cum ar fi centralele electrice, sau simularea unor lovituri aeriene care să oblige Polonia să își activeze sistemele de apărare antiaeriană.

O sursă din serviciile poloneze de informații a declarat că, în scenariul cel mai extrem, ar putea avea loc un „atac hibrid în regiunea de frontieră”.

Aceeași sursă a afirmat că este posibilă și o incursiune armată care să implice soldați ruși sau belaruși.

Aceasta ar putea fi prezentată de Rusia drept o pătrundere accidentală pe teritoriul Poloniei, cauzată de o defecțiune a sistemului GPS, sau drept o presupusă misiune de salvare pentru recuperarea unui elicopter avariat.

Potrivit surselor poloneze citate de Onet, Rusia ar miza pe faptul că, în loc să deschidă focul asupra soldaților ruși sau bieloruși într-o asemenea situație, Polonia ar fi constrânsă de Statele Unite să negocieze cu Rusia sau Belarus, în loc să răspundă prin forță.

Din perspectiva Moscovei, un scenariu în care trupele ruse s-ar retrage din Polonia în urma unor negocieri, și nu ca rezultat al unei intervenții militare, ar reprezenta o victorie.

Încetarea sprijinului occidental pentru Ucraina ar putea constitui chiar principala cerință a Rusiei în cadrul unor astfel de negocieri, în schimbul retragerii din Polonia.

Potrivit unei surse apropiate președintelui Poloniei, Statele Unite „informează în mod sistematic Polonia despre noi și noi planuri rusești privind un atac convențional asupra flancului estic al NATO, din care Polonia nu este deloc exclusă”.

O a doua sursă, ambasadorul unuia dintre aliații Poloniei din NATO, a confirmat că o provocare într-unul dintre statele baltice și/sau în Polonia reprezintă un risc serios. Același lucru a fost confirmat și de o a treia sursă din cadrul Ministerului polonez al Apărării.

O a patra sursă din domeniul securității, dintr-un stat baltic, a confirmat pentru The Telegraph că astfel de planuri sunt discutate la Moscova. Ulterior, Rusia ar putea încerca să susțină că provocarea a fost organizată de Ucraina.

Orice atac terestru lansat de Rusia ar putea proveni fie din Kaliningrad, exclava rusă situată la nord de Polonia, unde sunt desfășurate arme nucleare, fie din Belarus, la est.

Astfel de metode reprezintă singurele mijloace realiste prin care Rusia ar putea organiza o provocare. Deoarece forțele sale sunt angajate în războiul din Ucraina, Moscova nu dispune de capacitatea necesară pentru a purta un război de amploare împotriva statelor membre NATO.

Deși Polonia rămâne un aliat ferm al Ucrainei în domeniul securității, relațiile dintre cele două țări s-au tensionat în ultimele luni din cauza opiniilor diferite privind evenimente istorice din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial și a concurenței dintre sectoarele agricole ale celor două state. Există temeri că Moscova va încerca să adâncească această ruptură.

The Telegraph a aflat, de asemenea, că un exercițiu naval desfășurat recent în Letonia, în care marina și infanteria marină a Statelor Unite au avut un rol central, a fost conceput pentru a reaminti Moscovei că orice atac asupra flancului estic al NATO ar reprezenta, în fapt, un atac asupra militarilor americani.

În cel mai nefavorabil scenariu pentru NATO, obiectivul Rusiei ar fi subminarea suveranității Poloniei, demonstrarea faptului că NATO este un „tigru de hârtie” și forțarea încetării sprijinului occidental pentru Ucraina — toate acestea fără declanșarea unui război convențional cu Alianța.

Un membru al conducerii Ministerului polonez al Apărării a confirmat pentru Onet posibilitatea unei provocări rusești, dar a subliniat că Polonia a desfășurat deja exerciții militare menite să transmită Moscovei că răspunsul NATO ar fi devastator.

Din perspectiva Moscovei, o provocare îndreptată împotriva Poloniei ar reprezenta o opțiune mai avantajoasă decât una împotriva unuia dintre statele baltice, au declarat surse europene din domeniul securității.

Sursele Onet au subliniat că orice provocare rusă nu ar semăna cu un război „clasic” sau convențional și că Moscova nu a luat încă decizia definitivă de a desfășura o astfel de operațiune.

Polonia are frontieră cu Belarus, stat considerat un aliat fidel al Rusiei și condus de Aleksandr Lukașenko, apropiat al lui Vladimir Putin, precum și cu exclava rusă Kaliningrad.

The Telegraph a aflat că NATO ar putea răspunde oricărei provocări ruse prin atacuri directe asupra Kaliningradului, regiune menționată drept o posibilă țintă de Holger Neumann, șeful Forțelor Aeriene Germane.

Luna trecută, comandantul Luftwaffe a declarat pentru The Telegraph că Germania va apăra „fiecare centimetru” al teritoriului NATO, inclusiv Polonia, dacă va fi obligată să acționeze în scop defensiv.

Acesta a identificat Kaliningradul, Sankt Petersburgul - unde sunt amplasate importante capacități navale rusești - Peninsula Kola, unde Moscova își concentrează armamentul nuclear, precum și Marea Neagră, baza Flotei ruse a Mării Negre, drept posibile ținte în cazul izbucnirii unui conflict.