Polonia avertizează că Rusia ar putea trimite “omuleții verzi” să testeze flancul estic al NATO: „Știm ce pune Putin la cale”

Ministrul polonez de externe a avertizat săptămâna trecută cu privire la posibilele operaţiuni ruseşti sub steag fals / FOTO: Getty Images

Conducerea Poloniei vede un risc tot mai mare de provocări ruseşti de-a lungul flancului estic al NATO, a declarat colonelul Pawel Szota, şeful serviciului polonez de informaţii externe, relatează duminică dpa, citată de Agerpres.

„Observăm evoluţii în Ucraina şi că războiul nu merge bine pentru Rusia în acest moment. Acesta este un motiv de îngrijorare că Moscova ar putea escalada şi mai mult situaţia", a declarat Pawel Szota pentru ziarul Rzeczpospolita.

El a spus că un atac limitat asupra statelor baltice ar putea lua forma aşa-numiţilor "omuleţi verzi", o referire la soldaţii ruşi îmbrăcaţi în uniforme militare fără semne de identificare care au preluat controlul asupra peninsulei ucrainene Crimeea în 2014.

„Rusia trece sistematic peste liniile roşii pentru a testa răspunsul NATO", a spus Szota.

„Costurile unor astfel de provocări sunt mici, în timp ce alianţa răspunde mai ales cu măsuri politice, ceea ce duce la o

escaladare suplimentară", a mai spus el.

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat săptămâna trecută cu privire la posibilele operaţiuni ruseşti sub steag fals.

„Trebuie să-i transmitem (preşedintelui rus Vladimir) Putin că ştim ce pune la cale, că nu vom fi păcăliţi şi că acest lucru ar fi complet inacceptabil şi că vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO", a declarat el pentru postul american de televiziune CBS.

Putin şi alţi oficiali ruşi au declarat în repetate rânduri că Moscova nu are nicio intenţie de a ataca teritoriul NATO. Cu toate acestea, agenţiile de informaţii şi militare din mai multe ţări NATO şi-au exprimat îngrijorări cu privire la o posibilă escaladare, deşi acestea diferă în ceea ce priveşte momentul şi amploarea acestor ameninţări.