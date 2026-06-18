Germania și Polonia au încheiat un nou acord de apărare. Cele două țări vor colabora pentru dezvoltarea "Scutului Estic”

2 minute de citit Publicat la 00:04 18 Iun 2026 Modificat la 00:04 18 Iun 2026

Relațiile dintre cele două țări vecine au devenit în ultimii ani mai pragmatice, pe fondul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina. Foto: Getty Images

Importanța Poloniei ca hub logistic pentru Ucraina, alături de economia sa în creștere și investițiile masive în apărare, a transformat-o într-un partener atractiv pentru Germania și alte state europene de bază.

Germania și Polonia au semnat miercuri un nou acord de apărare, lăsând în urmă trecutul lor complicat pentru a întări cooperarea militară europeană, în contextul tensiunilor crescute cu Rusia și al incertitudinii tot mai mari privind angajamentul SUA în Europa, potrivit Euronews.

Relațiile dintre cele două țări vecine au devenit în ultimii ani mai pragmatice, pe fondul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022 și al venirii la putere a unui guvern liberal în Polonia în 2023.

„Nu uităm trecutul”, a declarat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, la Varșovia, într-o conferință de presă alături de omologul său german, Boris Pistorius.

„Dar politica viitorului, dezvoltarea și securitatea sunt obligația noastră.”

Pe măsură ce Statele Unite analizează o reducere parțială a prezenței sale militare în Europa, Polonia dorește ca principalii aliați europeni să își asume un rol mai important în apărarea flancului estic al continentului.

Germania caută parteneri în procesul de revitalizare a armatei sale după decenii de neglijență, având ambiția de a construi cea mai puternică armată convențională din partea europeană a NATO, un efort care ar urma să o transforme într-un pilon central al apărării europene în anii următori.

„Polonia a început să-și construiască o armată puternică mult mai devreme decât alte țări din Europa de Vest”, a declarat Cezary Tomczyk, ministrul adjunct al apărării al Poloniei, pentru agenția Associated Press.

„Nu acceptăm sub nicio formă ca orice înțelegeri privind această parte a Europei să fie făcute fără Polonia”, a spus el.

„Noi, germanii, avem nevoie de o Polonie puternică, ca partener egal”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz la Berlin, după întâlnirea cu premierul liberal polonez Donald Tusk, în decembrie. „Acest lucru este în interesul nostru fundamental.”

Germania are un rol-cheie în securizarea granițelor estice ale Europei

Acordul de apărare urmează să includă planuri pentru protejarea regiunii Mării Baltice, precum și detalii privind cooperarea în mobilitatea militară și infrastructură, apărarea cibernetică și noile tehnologii.

Cele două țări sunt legate în mod ireversibil de planurile de apărare ale NATO, care oferă Germaniei un rol esențial în apărarea regiunii baltice, împreună cu Polonia și alte state din Europa Centrală și de Est, a declarat Justyna Gotkowska, director adjunct al think tank-ului Center for Eastern Studies din Varșovia.

„Germania este în mare parte responsabilă pentru apărarea statelor baltice, iar fără cooperarea cu Polonia acest lucru nu va fi posibil”, a spus Gotkowska.

Statele baltice sunt adesea considerate drept cel mai probabil țintă a Rusiei în cazul unui viitor atac asupra teritoriului NATO.

Tomczyk, ministrul adjunct al apărării, a declarat că soldați germani, printre alții, vor contribui la dezvoltarea în continuare a „Scutului Estic” al Poloniei, un sistem de fortificații extinse pe care țara îl construiește la granițele cu Belarus și Rusia din 2024.

În ciuda importanței tot mai mari a Poloniei în arhitectura de securitate a Europei, Germania a preferat să ia decizii majore privind Ucraina sau Iranul doar împreună cu Franța și Regatul Unit, lăsând Varșovia pe dinafară.

Pe 7 iunie, liderii celor trei țări din Europa de Vest l-au găzduit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Londra pentru a discuta rolul pe care l-ar putea avea în posibile negocieri de pace cu Rusia.

Tusk a declarat la o conferință de presă la Varșovia, după întâlnirea de la Londra, că i-a transmis lui Merz că Polonia ar trebui să facă parte din discuțiile privind viitorul Ucrainei și al regiunii.