Summitul Flancului Estic, în Polonia. Nicușor Dan: „Rusia e o amenințare pentru țările noastre”. Tusk: „Ne putem aștepta la escaladări”

Summitul Flancului Estic. Foto: Administrația Prezidențială

Preşedintele Nicuşor Dan a participat joi la cea de a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), care a avut loc la Gdansk, Republica Polonă. Acesta a s-a întâlnit cu lideri de pe flancul estic și cu președinta Comisiei Europene. Într-o conferință de presă comună, Președintele României a declarat că țările de pe Flancul Estic recunosc că Rusia este o „amenințare colectivă” și că statele au o opinie comună în ceea ce privește relația UE-NATO care trebuie să fie „complementară”.

„O întâlnire extrem de importantă a țărilor de pe Flancul Estic. Transmitem împreună un mesaj de unitate. Transmitem că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre. Transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și de continuare a spirijinului pentru războiul pe care îl duce, apărând Europa. Avem aceeași opinie în ceea ce privește relația UE-NATO, trebuie să fie complementară. E important ca aceasta să fie de la nordul la sudul flancului. Fiecare dintre noi a înțeles necesitatea creșterii cheltuielilor care să se transforme în echipamente militare. E important pentru România și pentru zona Mării Negre, am informat colegii în legătură cu hubul pentru Securitate de la Marea Neagră. A fost o ocazie să trecem în revistă pe unde suntem cu programele de echipare militară. Ne interesează programele din viitorul cadru financiar multianual”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că „situația este instabilă” și că „ne putem aștepta la escalarări” pe Flancul Estic.

„Situația este foarte instabilă, ne putem aștepta la escaladări, dorim să ne pregătim ca un grup al statelor care suntem supuse acestui risc, avem graniță comună cu Belarus. Suntem aici și statele care conduc în investițiile în Apărarea noastră. Mă bucur foarte mult că încă o dată Flancul Estic și-a arătat unitatea și solidaritatea deplină”, a declarat în deschiderea conferinței de presă prim-ministrul polonez Donald Tusk. Acesta a vorbit și despre necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina.

„Trebuie să vorbim foarte clar despre Articolul 5, despre Rusia, care e un pericol și despre investițiile în Apărare. Pezența SUA în Europa este absolut necesară. Trebuie să facem totul să convingem Washingtonul că prezența sa pe Flancul Estic este absolut necesară. Un Flanc Estic puternic înseamnă o Europă puternică”, a spus și președintele Lituaniei Gitanas Nausėda.

„Cel mai mare pericol pentru securtatea noastră este Rusia”, a avertizat și premierul Suediei Ulf Kristersson.

Potrivit unui comunicat de presă remis de Administraţia Prezidenţială, agenda reuniunii s-a concentra pe coordonarea între statele membre UE din imediata vecinătate a Federaţiei Ruse în vederea implementării Planului Readiness 2030 şi a tuturor celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacităţii de apărare a Uniunii şi a industriei europene de apărare.



Summitul a fost găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la acesta au participat preşedinţii României şi Lituaniei, precum şi prim-miniştrii Suediei, Finlandei, Estoniei şi Letoniei. Primul astfel de eveniment al Formatului Helsinki a avut loc în Finlanda la 16 decembrie 2025.

Următorul Summit al țărilor de pe Flancul Estic va avea loc la București.