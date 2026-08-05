China a introdus peste noapte o taxă uriașă pe averile bogaților, ascunse în paradisuri offshore. Panică printre mogulii de la Beijing

5 minute de citit Publicat la 23:14 05 Aug 2026 Modificat la 23:14 05 Aug 2026

Guvernul chinez s-a pus pe impozitat averile din trusturi offshore. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Trusturile offshore au fost mult timp instrumentul preferat al celor mai bogați chinezi, care păstrează în afara țării active în valoare de sute de miliarde de dolari.

Însă o decizie recentă a guvernului comunist de la Beijing a declanșat o cursă contracronometru pentru găsirea banilor necesari achitării noilor obligații fiscale, relatează CNBC.

Introduse în 24 iulie, noile prevederi impun o taxă de 20%, care va fi percepută în aproape toate etapele existenței unui trust: de la înființare, trecând prin distribuirea profiturilor, până la încetarea activității.

Cei vizați au termen până la 22 octombrie pentru a declara și achita taxele restante aferente activelor transferate în astfel de structuri administrative, începând din 2023.

Depunerea după perioada de grație de 90 de zile a declarațiilor sau neplata obligațiilor fiscale atrage penalități.

Un moment de cotitură pentru averile private din China

Timpul scurt la dispoziție a declanșat o mobilizare intensă în Hong Kong și Singapore, două dintre principalele jurisdicții alese de familiile chineze bogate pentru înființarea trusturilor offshore.

„Mulți clienți, administratori de trusturi și consultanți sunt încă în stare de șoc”, afirmă Clifford Ng, partener al firmei de avocatură Zhong Lun din Hong Kong.

Kia Meng Loh, director operațional și partener senior al casei de avocatură Dentons Rodyk din Singapore, spune că telefoanele au început să sune neîncetat, apelanții fiind chinezi înstăriți, bănci private și companii de administrare.

Clienții vor să afle dacă sunt afectați de noile reguli, cât vor avea de plătit și cum pot achita sumele înainte de expirarea perioadei de grație.

Unii analizează deja ce active ar putea vinde pentru a obține lichiditățile necesare.

„Este un moment de cotitură pentru averile private asociate Chinei”, explică Loh.

Sute de miliarde de dolari sunt în joc

Pentru o industrie trrusturilor offshore construite în jurul capitalului provenit din China miza financiară este uriașă.

Potrivit unui raport realizat de KPMG și Asociația Administratorilor de Trusturi din Hong Kong, activele administrate prin aceste structuri în regiunea autonomă chineză au ajuns la aproximativ 667 de miliarde de dolari americani în 2023.

55% dintre investițiile de bază sunt localizate în China continentală și Hong Kong.

Raportul descrie China continentală drept principalul motor de creștere al industriei de administrare a averilor.

Singapore, alături de Insulele Virgine Britanice și Insulele Cayman, reprezintă alte destinații preferate de familiile chineze cu averi foarte mari pentru administrarea activelor offshore.

Singapore, creditat cu un risc politic mai mic decât Hong Kong

Un raport KPMG publicat în 2025 arată că o parte dintre clienți consideră Singapore o jurisdicție cu un risc politic mai redus decât Hong Kong.

„Persoanele cu averi importante aleg Singapore din numeroase motive, inclusiv datorită standardelor ridicate de reglementare, statului de drept și ecosistemului dezvoltat de administratori de averi și furnizori de servicii profesionale”, a declarat un purtător de cuvânt al Autorității Monetare din insulă pentru CNBC.

La rândul său, Biroul pentru Servicii Financiare și Trezorerie al guvernului din Hong Kong a transmis că va continua să consolideze poziția orașului ca centru internațional pentru administrarea activelor și averilor, prin stimulente fiscale și măsuri destinate atragerii de noi fonduri și birouri de administrare a averilor familiale.

Guvernul comunist de la Beijing caută noi surse de venituri

Modificarea regimului fiscal vine într-un moment în care autoritățile chineze încearcă să identifice noi surse de venituri la buget.

Încasările din vânzarea terenurilor, pe vremuri una dintre principalele surse de finanțare pentru administrațiile locale, s-au prăbușit, pe fondul încetinirii economiei.

În acest context, averile deținute de cetățenii chinezi în afara țării au devenit o țintă atractivă pentru autorități.

Birourile fiscale din marile orașe Shanghai și Shenzhen și din provincia Jiangsu începuseră deja să verifice trusturile offshore și să aplice taxe de 20% în anumite cazuri, chiar înainte de publicarea normelor la nivel național.

CNBC notează că sumele colectate din impozitul pe venitul persoanelor fizice au crescut cu 13,1% în prima jumătate a anului 2026, deși vânzările cu amănuntul au înregistrat doar un avans modest.

În paralel, autoritățile chineze au adoptat o poziție tot mai strictă față de ieșirile de capital din țară, inclusiv prin interzicerea, la începutul acestui an, a activității a trei platforme online de brokeraj transfrontalier.

Cursa frenetică pentru bani lichizi printre bogătașii chinezi

În prezent, cei mai bogați chinezi încearcă, alături de avocații lor, să stabilească amploarea obligațiilor fiscale și valoarea taxelor pe care trebuie să le plătească.

Procesul este însă complicat.

Richard Grasby, partener al firmei de avocatură Appleby din Hong Kong, subliniază că valorile declarate autorităților fiscale chineze trebuie să corespundă informațiilor deja transmise Beijingului de guvernele străine în cadrul Standardului Comun de Raportare (Common Reporting Standard, CRS).

Este vorba de sistemul internațional de schimb automat de informații fiscale.

Din 2018, de când China participă la acest mecanism, informațiile privind conturile financiare offshore sunt transmise periodic autorităților fiscale chineze.

Multe dintre active sunt dificil de evaluat. Averile din aceste trusturi sunt adesea constituite din participații în companii nelistate, acțiuni deținute înainte de listarea la bursă, proprietăți imobiliare și alte dețineri cu lichiditate redusă.

De asemenea, documentele bancare și istoricul tranzacțiilor din trecut pot fi greu sau chiar imposibil de recuperat.

Grasby avertizează că inclusiv utilizarea fondurilor existente în trust pentru plata taxelor ar putea genera obligații fiscale suplimentare.

Totuși, pentru unii vânzarea de active pare inevitabilă.

„Majoritatea spun că vor lichida o parte din portofoliu pentru a achita taxele”, afirmă Ryan Lin, director al firmei Bayfront Law din Singapore, care reprezintă familii chineze foarte înstărite.

El estimează că printre cele mai afectate vor fi acțiunile listate la Bursa din Hong Kong și pe piețele A-share din China continentală, deoarece acestea sunt cele mai lichide active din portofoliile investitorilor.

Este anticipat un posibil impact asupra burselor

Efectele deciziei guvernului chinez s-ar putea resimți pe piața bursieră din Hong Kong, unde fondatorii unor companii chineze își administrează participațiile prin intermediul trusturilor, arată economistul Citigroup, Xiangrong Yu.

Potrivit acestuia, perioada de conformare retroactivă de 90 de zile ar putea determina „reduceri forțate sau preventive ale participațiilor” pentru a face posibilă achitarea obligațiilor fiscale.

În anumite situații, contribuabilii pot solicita autorităților fiscale locale plata obligațiilor în rate pe o perioadă de până la cinci ani, potrivit noilor reguli anunțate de Beijing.

Deocamdată nu există semne ale unei retrageri masive din aceste structuri, întrucât desființarea unui trust generează exact obligațiile fiscale pe care familiile încearcă să le gestioneze.

În plus, cota unică de 20% aplicată de China rămâne mult sub nivelul maxim al impozitului federal american de 37%, aplicat cetățenilor SUA pentru veniturile obținute oriunde în lume.

Potrivit avocaților, nici persoanele care au obținut cetățenie sau rezidență fiscală în alte state nu sunt complet protejate, deoarece ar putea să fie considerate cu rezidență fiscală în China, dacă interesele lor economice principale rămân acolo.

Este o regulă similară cu cea din sistemul american de impozitare a cetățenilor, indiferent de locul în care aceștia trăiesc.

Michael Olesnicky, consultant senior la Baker McKenzie, apreciază că trusturile offshore își vor păstra utilitatea pentru protejarea activelor, conservarea averii și planificarea succesiunii familiale, însă nu mai reprezintă un instrument eficient de optimizare fiscală.

Un lucru rămâne cert: orice cetățean chinez care își administrează averea printr-un trust offshore trebuie să își analizeze cât mai rapid obligațiile fiscale pentru a evita încălcarea noilor reguli.

Iar stabilirea cifrelor corecte pare o sarcină imposibilă în doar 90 de zile, avertizează specialiștii.