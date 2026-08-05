Bucureştiul găzduieşte cea mai amplă reuniune a rezerviștilor din statele NATO. Miruţă: "Respectul nu e un gest festiv, e o obligaţie"

Bucureştiul găzduieşte cea mai amplă reuniune a rezerviștilor din statele NATO. Sursa foto: Radu Miruţă / Facebook

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, miercuri, că, în aceste zile, Bucureștiul găzduiește cea mai amplă reuniune a rezerviștilor din statele membre NATO și partenere. Referindu-se strict la situaţia rezerviştilor români, Miruţă a transmis că "adevărul este că nu putem îndrepta peste noapte toate greșelile pe care statul le-a făcut, în mod repetat, de-a lungul timpului".

Ministrul Apărării a mai spus că s-a bucurat că a stat de vorbă "cu oameni care au dedicat o viață întreagă apărării valorilor în care credem cu toții".

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"Respectul nu este un gest festiv. Este o obligație. Le datorăm respect celor care și-au transformat profesia într-o misiune de o viață. Militarii sunt, fără îndoială, printre acești oameni. Iar respectul față de ei nu încetează în ziua în care trec în rezervă.

Cum arătăm acest respect?

Știu foarte bine cât de mari sunt așteptările rezerviștilor în privința corectării nedreptăților acumulate de-a lungul anilor. Dar respectul înseamnă, înainte de toate, onestitate. Iar adevărul este că nu putem îndrepta peste noapte toate greșelile pe care statul le-a făcut, în mod repetat, de-a lungul timpului. Putem însă să le recunoaștem, să le tratăm cu seriozitate și să le corectăm, pas cu pas, în limita posibilităților reale.

În același timp, cred că rezerviștii au un rol esențial într-o societate care are nevoie de mai mult adevăr și de mai puțină dezinformare. Prin experiența, cunoștințele și autoritatea lor profesională, pot contribui la o dezbatere publică bazată pe fapte, nu pe zvonuri; pe responsabilitate, nu pe manipulare.

Bucureștiul găzduiește, în aceste zile, cea mai amplă reuniune a rezerviștilor din statele membre NATO și partenere – Congresul întrunit al Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă (CIOR), Confederației Interaliate a Ofițerilor Medici Militari în Rezervă (CIOMR) și Confederației Interaliate a Subofițerilor în Rezervă (CISOR).

M-am bucurat să pot sta de vorbă cu oameni care au dedicat o viață întreagă apărării valorilor în care credem cu toții. Dialogul cu astfel de profesioniști este întotdeauna valoros, iar experiența lor merită ascultată și pusă în slujba generațiilor care vin din urmă", a mai transmis Miruţă.